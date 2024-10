Ki is az a Lakatos Márk, aki miatt utcára vonultak az emberek?

Gyerekkoráról úgy vallott – például a Story Magazin Best Podcast c. műsorában –, menyasszony akart lenni, menyasszonyi ruhában indult az óvodai farsangra, de a következő években is szinte mindig csak női sztárok, karakterek bőrébe kívánt bújni. Mindezt tudatosan. Testvérei, édesapja is furcsállotta hozzáállását.

Szülei elváltak. Apjával állandó harcban állt, mégis mellette maradt; s édesanyjával jobban meg tudta értetni magát.

Arról szintén konzisztensen vall, hogy rá senki ne erőltessen olyan előre megemésztett fogalmakat, mint például a család.

Hogy neki is lesz-e gyermeke, még nem tudni, hiszen mint ugyanitt elmondta: „Egyszer felmerült, de akkor még nem voltam kész arra a felelősségre, ami egy gyerekkel jár. nemrégiben azzal állt elém, hogy ő szeretne gyereket, én pedig azóta azon gondolkodom: vajon ma már képes lennék szülővé válni? Erre sem tudom egyelőre még a választ.”

Most ismét a középpontba került Lakatos Márk,

miután Ábrahám Róbert, a Renitens nevű YouTube-csatorna riportere Osváth Zsolt és Lakatos influenszerek miatt ment el a héten az ügyészségre, ahol iratokat nyújtott be ellenük.

Szombaton tüntetés volt Lakatos lakása előtt; s ugyanezen nap folyamán derült ki az is, hogy a rendőrség nyomozást rendelt el Lakatos ügyében.