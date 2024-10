Több százan tüntettek Lakatos Márk lakása előtt

Nyitókép: YouTube

Ahogy azt lapunk is megírta, Ábrahám Róbert a Lakatos Márk-ügy elhallgatása miatt szervezett tüntetést szombaton a Battyány térre. Az újságíró-műsorvezető a Fővárosi Főügyészségen nyújtott be iratokat a közismert homoszexuális influenszer ellen, aminek következtében a rendőrség elindította a nyomozást. Az eset kapcsán Pottyondy Edina és Mérő Vera is megszólalt.

Ábrahám Róbert szombat este 18 órára hirdette meg a demonstrációt a Batthyány térre, Lakatos Márk lakásához.

A Magyar Jelen azt írja, annak ellenére, hogy az esemény szombat reggel lett meghirdetve, 300-400-an jelentek meg, civilek, újságírók, de a Mi Hazánk és a Mi Hazánk Ifjainak az aktivistái is ott voltak zászlókkal.

Ábrahám Róbert a tüntetésen mindenkinek megköszönte, hogy megjelentek, holott a mainstream média elhallgatta az eseményt.