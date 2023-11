Nőnek öltözött férfiak, Nagy Ervin és Noár is ott volt Lakatos Márk szürreális könyvbemutatóján (VIDEÓ)

Drag queenek – nőnek maszkírozott férfiak – valamint számos balliberális híresség is részt vett Lakatos Márk könyvének bemutatóját – látható egy a TiktTokra feltöltött videóban.

A celebek és a nőnek öltözött férfiak között feltűnt Nagy Ervin színész, valamint Molnár Áron „Noár”, balliberális aktivista is. De részt vett a rendezvényen a korábban drogkereskedelemmel gyanúsítottHerczeg Zoltán, designer is, valamint Sváby András, az atv műsorvezetője is megtisztelte jelenlétével a feltehetően avantgárdnak szánt eseményt, amelyet „művészeti” műsorok is színesítettek, többek között egy férfi rúdtáncos bemutatója.