A magyar képregényrajzoló, aki már a legnagyobbakkal dolgozik, miközben a DC csak bohóckodik

Távolűr a DC-től

László Márk a magyar képregényrajzoló tért vissza a Hellboyban

Mike Mignola, az amerikai képregényíró eleinte ugyan lefutotta a megszokott köröket a Marvelnél és a DC-nél, a '90-es évek elején azonban kitört a mókuskerékből, hogy a Dark Horse Comics égisze alatt saját mítoszt teremtsen a Hellboy-jal. A pokolból jött féldémon csemete aztán hasonló karriert futott be, mint a szintén pokolivadék Spawn az Image-nél: szembefordult a sátáni erőkkel, ráadásul az olvasók szívében is kiemelt helyet szerzett magának.

Számos film is készült a képregények alapján, melyekben eleinte Ron Perlman vállalta magára a pokolfiú szerepét, de Amerikában pont októberben debütált a legfrissebb mozgóképes adaptáció, a Hellboy: The Crooked Man, amelyben már Jack Kesy festette magát vörösre.

Itthon a Vad Virágok Könyvműhely karolta fel a Hellboy-képregényeket, amik a nagyobb méretű és normál, puhafedeles kiadványok mellett rendkívül igényes omnibus kötetekben is elérhetővé váltak, méghozzá a mérethez és anyagminőséghez képest rendkívül baráti áron. De füzetes formában debütált korábban a magyar László Márk is a Hellboy Budapesten révén, amely egy, Mike Mignolával közösen készített dupla-történet, most pedig a képregénybörzére újabb közös munkát jelentetett meg a kiadó. Ez lett A jövendőmondó és más történetek, ami egy 136 oldalas, puhafedeles, de vaskosabb füzetben mutatja be a Paranormális Kutató és Védelmi Hivatal (P.K.V.H.) kötelékéhez tartozó Hellboy három kalandját.

Ezek közül A sanda embert már ismerhettük az Omnibusokból. Ez egy nagyon erős sztori, melyben pokolfiú egy fiatalembernek és egy tiszteletesnek segít megküzdeni a hegyen rejtőző boszorkányokkal és egy még borzalmasabb ördöggel, az Effie Colb visszatér pedig ezt a sztorit folytatja, csak évtizedekkel később, mikor a gonosz újra beteszi a lábát az erdőbe.