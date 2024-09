Kormányszóvivő a gátakon – így zajlik az árvíz elleni védekezés a Dunakanyarban (VIDEÓ)

Nyitó- és belső kép: Vitályos Eszter Facebook-oldala

A Mandiner kedden megkereste Vitályos Eszter kormányszóvivőt. Az iránt érdeklődtünk, hogy mi a helyzet a Dunakanyarban, hogy haladnak a part menti településeken az árvízvédelmi munkálatok. A Pilis-Dunakanyar országgyűlési képviselője hívásunk idején is Pócsmegyeren tartózkodott, azon belül is Surány településrészen: „Hajnal óta itt vagyunk, és reggel 8 óra 15 perckor kezdtük el a munkálatokat. Jelenleg homokot lapátolunk és zsákolunk, amit folyamatosan szállítanak el Bobcatekkkel”.

Vitályos Eszter kormányszóvivő, a Pilis-Dunakanyar országgyűlési képviselője Orbán Viktor miniszterelnök és Eőry Dénes, Visegrád polgármesterének társaságában. Fotó: Facebook

A kormányszóvivő elmondta, hogy Pócsmegyeren is folyamatos az árvízvédekezési munka. Mintegy 20-25 fő önkéntessel dolgoznak együtt a Rózsa utcánál. A munkálatokat a vízügyesek és a helyi katasztrófavédelem mellett a település polgármestere, Németh Miklós vezényli. „A megtöltött homokzsákokat teherautóval vagy Bobcatekkel szállítják a gát azon pontjaira, amelyeket erősíteni kell” – ismertette.

Vitályos Eszter is megerősítette azt az értesülést, ami a Vármegyei Védelmi Bizottsági Ülésen elhangzott: a Duna szeptember 21-én, szombaton a Vigadónál 860 centiméter körül tetőzhet. „Ez elmarad a 2013-as értékektől, de ettől függetlenül ez egy nagyon magas szint.

Már most látszik, hogy elhúzódó tetőzésre kell számítani.”

Kisoroszi felkészült arra, hogy elzárja a víz a külvilágtól

A politikus arról is beszélt, hogy a választókerületének 17 települése közül 9 a Duna partján fekszik, köztük van Kisoroszi is.

Itt már megszokott, hogy az áradások idején pár napra elzárja a víz a külvilágtól a települést.

„A közutakat muszáj lezárni, mert azt körbezárja a Duna. Kisoroszi ráadásul a sziget csúcsán fekszik, így két irányból is kapja – a Kis-Duna-partról és a Nagy-Duna-partról is – a tetemes vízmennyiséget”.

Minden, ami a biztonságos ellátáshoz szükséges már a rendelkezésükre áll.

Molnár Csaba polgármester úr arról tájékoztatott, hogy az arra jogosult lakosok már a nyugdíjukat is megkapták, hiszen kérdéses volt, hogy a postás ki tud-e menni majd hozzájuk. De a településen van bent mentőautó és tűzoltóautó is, így elmondható, hogy minden eshetőségre felkészültek, minden segítséget megkaptak, és meg is fognak kapni” – sorolta Vitályos Eszter.