dezertőr Ukrajna orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij hadsereg katona

Zelenszkij dörzsölheti a tenyerét: petíciót indítottak a hozzátartozók – így mentenék meg a dezertált rokonaikat

2025. november 20. 08:16

A családtagok kiemelték, hogy a katonák kényszerhelyzetek miatt hagyták ott a sereget.

2025. november 20. 08:16
null

Hozzátartozók petícióban fordultak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz, amelyben a dezertáló katonák amnesztiájának visszaállítását kérik – számolt be a LB.ua.

A kezdeményezés célja, hogy az alakulatukat elhagyó katonák büntetőjogi következmények nélkül térhessenek vissza a szolgálatba, miközben a parlament épp szigorúbb szankciókat fontolgat a dezertőrökkel szemben.

A petíció szerzői hangsúlyozzák, hogy az egységüket önkényesen elhagyó katonák közül sokan már átestek a kiképzésen és jelentős harci tapasztalattal rendelkeznek, így visszatérésük a hadsereg számára komoly előnyt jelentene, ráadásul újrakiképzésükre sem lenne szükség.

Egyes esetekben a katonák nem hanyagságból távoztak, hanem kényszerhelyzet miatt döntöttek így: például azért, mert nem engedélyezték áthelyezésüket más egységhez, vagy mert a parancsnokság bánásmódja indokolta távozásukat.

Korábban, a hadiállapot idején augusztus 30-ig érvényben volt egy türelmi időszak, amely lehetővé tette az első alkalommal dezertáló katonák számára, hogy önként visszatérjenek eredeti szolgálati helyükre, áthelyezésüket más egységhez a parancsnok beleegyezésével intézzék, és mentesüljenek a büntetőjogi felelősség alól. Ezen intézkedés keretében mintegy 29 000 katona tért vissza a szolgálatba. A jelenlegi jogalkotási irány azonban ezzel ellentétes, hiszen a Legfelsőbb Tanács már első olvasatban elfogadott egy törvényjavaslatot, amely a dezertőrök felelősségre vonását szigorítaná.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

