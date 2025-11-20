Zelenszkij dörzsölheti a tenyerét: petíciót indítottak a hozzátartozók – így mentenék meg a dezertált rokonaikat

A petíció szerzői hangsúlyozzák, hogy az egységüket önkényesen elhagyó katonák közül sokan már átestek a kiképzésen és jelentős harci tapasztalattal rendelkeznek, így visszatérésük a hadsereg számára komoly előnyt jelentene, ráadásul újrakiképzésükre sem lenne szükség.

Egyes esetekben a katonák nem hanyagságból távoztak, hanem kényszerhelyzet miatt döntöttek így: például azért, mert nem engedélyezték áthelyezésüket más egységhez, vagy mert a parancsnokság bánásmódja indokolta távozásukat.

Korábban, a hadiállapot idején augusztus 30-ig érvényben volt egy türelmi időszak, amely lehetővé tette az első alkalommal dezertáló katonák számára, hogy önként visszatérjenek eredeti szolgálati helyükre, áthelyezésüket más egységhez a parancsnok beleegyezésével intézzék, és mentesüljenek a büntetőjogi felelősség alól. Ezen intézkedés keretében mintegy 29 000 katona tért vissza a szolgálatba. A jelenlegi jogalkotási irány azonban ezzel ellentétes, hiszen a Legfelsőbb Tanács már első olvasatban elfogadott egy törvényjavaslatot, amely a dezertőrök felelősségre vonását szigorítaná.