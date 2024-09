Három veszélyes helyszín van – megszólalt Orbán Viktor az árvízhelyzet kapcsán (VIDEÓ)

A miniszterelnök megnevezte a három veszélyes helyszínt

Az operatív törzs ülését követően Orbán Viktor miniszterelnök egy másik helyszínre sietve értékelte a helyzetet. „A helyzet komoly. Nagy mennyiségű víz érkezik Magyarország területére” – hangzott el.

A kormányfő ismertette, hogy

három veszélyes helyszín van: a Szigetköz Dunakanyar és Budapest.

„A veszély mértéke nem nagyobb, mint 2013-ban, volt” – jegyezte meg.

A feladat nem példátlan

Orbán Viktor ezután arról beszélt, hogy a feladat, amit meg kell oldani, az nem példátlan. Felidézte, hogy 2013-ban körülbelül félméterrel magasabban tetőzött a Duna, mint ahogy most várják.

„Azt is el tudtuk hárítani, azt is ki tudtuk védeni, azt is meg tudtuk oldani.

Meggyőződésem, hogy Magyarország ezt is meg tudja csinálni.”

– szögezte le.

Felhívta arra a figyelmet, hogy arra figyelni kell, hogy ne rutinból dolgozzunk. „Arra kértem az operatív törzs vezetőit, hogy

mindenki a saját területén maradjon éles.”

„Mivel ez is egy komoly helyzet, ezért ne megszokásból reagáljanak, hanem mindennap pontos kezdéssel, pontos információgyűjtéssel. Pontos elemzések alapján végrehajtható és ellenőrzött intézkedéseket hozzanak, és akkor nem lesz semmi baj” –

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg: