Brüsszel óriási kihívás előtt áll: vissza kell szereznie a gazdák bizalmát

A nemzetközi érdekek is komoly befolyással bírnak a brüsszeli döntéshozatalra. Itt elsősorban az Egyesült Államok nyomásgyakorlása jelent veszélyt az európai gazdákra.

Washingtonnak kiemelt érdeke az ukrán mezőgazdaság feltétel nélküli támogatása és ezt el is várja az uniótól.

Látható is az eredmény: az Ukrajnából érkező élelmiszerek és mezőgazdasági alapanyagok importja először a kelet-európai termelőknek okozott jelentős veszteségeket, majd amikor már a nyugat-európai gazdák is megérezték a szolidaritás káros hatását, mintegy két év időhúzás után Brüsszel meghozott néhány piacvédelmi intézkedést. Ám ezek koránt sem nyújtanak valós védelmet, az uniós gazdák továbbra is versenyhátrányban vannak a világ legszigorúbb előírásai miatt, amelyeket csak az EU-ban tartat be Brüsszel.