A Big Tech cégek a figyelmünkre hajtanak – a digitális világ veszélyeire hívják fel a figyelmet a szakértők (VIDEÓ)

Az aktív eutanázia kapcsán a holland kormány internetes oldaláról hozott egy példát Gellén Márton, ahol „büszkén” hirdetik, hogy már 12 éves kortól kérhető ez az eljárás, amit 16 éves korig a szülők jelenlétében hajtanak végre. A jogász arra is kitért, hogy

sokszor az eutanázia végrehajtása után sem derül ki világosan, hogy az elhunyt teljesen tudatában volt-e döntésének, vagy hogy mentális probléma miatt döntött-e az eljárás megindításáról.

Gellén ezt követően leszögezte: „tulajdonképpen mondhatjuk, hogy milyen ez csodálatos szabadság. Csakhogy vannak szabadságjogok, amelyek egyirányú utcák, vissza már nem tudunk jönni, ha végül mégis meg akartam volna magam gondolni. Ilyen az eutanázia is, hiszen ott már nem tudjuk megváltoztatni a döntésünket a folyamat utolsó szakaszában.

Ilyenkor merül fel a kérdés, hogy egyáltalán milyen szabadságról beszélünk.”

Előadása során Gellén Márton a Magyarországon tiltott béranyaság témakörét is érintette. A béranyaság rendszerében egy nő, vagyis annak méhe válik tulajdonképpen árucikké. „Egyes honlapokon az ügyfelek még azt is megadhatják, hogy az anya milyen vallású legyen, illetve hány nyelven beszéljen. Ugyanakkor az is érdekes kérdéseket vet fel, hogy mi történik akkor, ha beteg gyermek születik vagy ikrek jönnek világra, és csak egy csecsemőért fizettek a vevők.”