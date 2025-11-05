„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe.

1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe.

2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni.

3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”