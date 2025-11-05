Ft
11. 05.
szerda
polgártárs vakremény infantilizmus figyelem

Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe

2025. november 05. 09:21

Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak.

2025. november 05. 09:21
Mandula Viktor
Mandula Viktor
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe.

1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 

2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 

3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”

Nyitókép: YouTube

 

westend
2025. november 05. 11:08
KiraCeles 2025. november 05. 10:46 "Ez tényleg egy szekta." - abszolút, ahogy az már az indulásuk idején kiderült. Amikor pötike megígérte a szektának, hogy nem megy ki a kamuállásba. És lőn :)
KiraCeles
2025. november 05. 10:46
Az 1. ponttal érveltem a múltkor valakinek, akiről azt gondoltam, hogy kellően értelmes és erkölcsös ahhoz, hogy felfogja. De nem. Ez tényleg egy szekta.
pollip
2025. november 05. 10:34
Nagyon jó meglátások! Az első pontot kiegészíteném annyival, hogy a gyűlölet ne írja felül a saját családod érdekeit! Van olyan tiszás, három gyerekes ismerősöm, aki azt mondta, tudja, hogy eleinte rosszabb lesz, de akkor is Tisza!
Unknown
2025. november 05. 10:18
szó szerint...!
