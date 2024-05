„Szégyellje magát Orbánisztán, itt csak gyűlölet van, ez nem Ausztria, ez itt a Külső-Balkán!” – Igen? Akkor nézzük a tényeket!

Mintha a magunk számára egy barátságos-szorgos tiroli falu helyett a szlömösödött Alsó-Bukarestet választanánk mércéül, aztán menne a sírás-rívás, hogy jaj, jaj, még mindig nem értük be a tündöklő sógórékat. Ki és hogyan van meggátolva abban, hogy kijelentse:

nem érdekel, én csak azért is eggyel vállalhatóbban csinálom, eggyel jobban odateszem magam,

sőt, adott esetben a valódi és létező jó példákat lesve igyekszem függetleníteni magamat a lehúzó mocsártól?

Különösen, mivel a jelek szerint még csak valamiféle turáni átokról sem beszélhetünk, amely kifejezetten a magyarokat sújtaná, szinte genetikailag késztetve őket a politikai ellenfél legmélyebb megvetésére: bizony még az osztrák balliberális Der Standard kommentszekcióiban is fel-felbukkan Robert Ficóval kapcsolatban a vélekedés, miszerint

Tulajdonképpen kár, hogy nem sikerült. Putyin-barátokra semmi szükség”, továbbá „aki szelet vet, vihart arat”.

De a tekintélyes baloldali Der Spiegel is képes volt először azt a címet adni a merényletről szóló cikkének, hogy „Fico is mérgezte országának közhangulatát” – mialatt az életmentő műtét zajlott, a portál kielemezte, hogy „az áldozat jelentős mértékben hozzájárult a polarizálódáshoz”, hiszen például Zuzana Čaputová is azért nem akart államfő maradni, mert elviselhetetlennek érezte Ficóék hangnemét, de az Ukrajnához fűződő viszony is megrendült, mivel Fico nem akart fegyvereket szállítani a szorongatott Ukrajnának.

Lám, azért megint kiderül, hogy egy nemzet szülötteinél sem vagyunk alábbvalók

– nincs tehát semmi akadálya, hogy aki egy kicsit is ad magára, a körülményekkel való takarózás és a másokra mutogatás helyett önerőből megüssön valamiféle morális szintet.

Aki pedig nem ad magára, azt is az Isten éltesse, csak ha egy mód van rá, legközelebb ne jöjjön azzal, hogy mi itt kollektíve volnánk valamiféle elfuserált Külső-Balkán.

