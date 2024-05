114-en lennének polgármesterek Budapesten, de kik ők?

Fonti Krisztina Pokorni Zoltán utóda lenne a polgármesteri székben.

Fotó: Mandiner-archív/Ficsor Márton

XIII. kerület

Ismét megméreti magát a már-már „örökös” polgármester, Tóth József, volt országgyűlési képviselő. Kihívója neki is akad, a Fidesz-KDNP Harrach Tamást indítja, a Mi Hazánk Balog Csabát, az LMP pedig Kanász-Nagy Mátét.

XIV. kerület

Elég zavaros a kép, hiszen itt is felbomlott a baloldali tömörülés.

A kerületet az MSZP-s Horváth Csaba vezeti, aki ismét megpályázza a pozíciót. Kihívója van bőven. Az LMP Vida Attilát indítja, de Horváth egykori alpolgármestere, Rózsa András is ringbe lép. A Mi Hazánk Czeglédi Jánossal próbálkozik, a Fidesz-KDNP pedig Borbély Ádámot küldi harcba. A már említett Rózsa Andrást a Momentum delegálja, de beállt mögé Hadházy Ákos országgyűlési képviselő és a Civil Zugló egyesület is.

XV. kerület

A DK Cserdiné Németh Angélát indítja, akinek várhatóan a legnagyobb riválisa a Fidesz-KDNP jelöltje, Lehoczki Ádám lesz. Rajtuk kívül még ketten próbálkoznak, Bartal András a Mi Hazánk színeiben indul, Palocsai Béla pedig független jelöltként szerepel majd a szavazólapon.

XVI. kerület

A Fidesz-KDNP a jelenlegi polgármester újrázásában bízik, Kovács Péternek jók is az esélyei, még akkor is, ha a baloldal ötpárti támogatását élvezi a közös jelöltjük, Csizmazia Ferenc. A jobboldal számára figyelmeztető jel lehet, hogy 2022-ben az országgyűlési választáson az utolsó pillanatban a baloldali jelölt, Vajda Zoltán futott be. Indul még Zsidró László, a Mi Hazánk delegáltja és egy helyi civil egyesület jelöltjeként Ferenci Zoltán is.

XVII. kerület

Polgármesterjelöltből nincs hiány a kerületben.

A kerületet polgármesterként vezető Horváth Tamás (Fidesz-KDNP) ismét ringbe száll a pozícióért,

rá leginkább a baloldali kihívó, Lukoczki Károly lehet veszélyes. Persze a balos összefogás itt is megbomlott, hiszen a Momentum külön indít jelöltet (Gergely Bálint), a Tisza Párt Dálnoki Áront indítja, Fazekas László a Mi Hazánk színeiben próbálkozik, Gál Pétert a Munkáspárt jelölte, Fachet Gergő pedig egy helyi civil szervezet nevében indul a választáson.

XVIII. kerület

Polgármesterjelöltből nincs hiány itt sem. A kerületet vezető, Szaniszló Sándornak (DK-Jobbik-Momentum-MSZP-Párbeszéd) hét kihívója van. Közülük a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje, Ughy Attila a legmarkánsabb kihívó, ő korábban már irányította Pestszentlőrincet és Pestszentimrét. Indul még Baranyi Gábor (Munkáspárt), Banga Zoltán (LMP), Ruttensdorfer Béla (A Nép Pártján), Kaldenecker György (Mi Hazánk), Tabi Tünde (Megoldás Mozgalom), Balogh Balázs (Tisza Párt).