Rendet ígér a Józsefvárosban Pikó kihívója

Az utóbbi öt évben sokat romlott a kerület megítélése.

A Fidesz polgármesterjelöltje szerint Pikó egyetlen ígéretét tartotta be, de azt is felemásan. Közterületi illemhelyeket ígért, ám csupán munkaterületi toi-toi vécéket helyeztek ki. Sára azt is kihangsúlyozta, ezek a nyilvános vécék ráadásul a drogosok, hajléktalanok és prostituáltak tanyáivá váltak. Kiemelte,

Pikó azt ígérte, megoldja a hajléktalanhelyzetet, ehhez képest a kerületben több hajléktalan van, mint korábban:

„Szigorú rendeleteinket, amelyek a rend irányába hatottak, és felhatalmazást, jogalapot adtak a rendőrségnek vagy akár a közterület-felügyeletnek, hogy a hajléktalanokat a hajléktalanszállóra vigyék, Pikó hatályon kívül helyezte” – folytatta Sára Botond, aki tartja, abban az esetben ha ismét ő lesz Józsefváros polgármestere, a helyi lakosok érdekében az első intézkedések egyike lesz a hajléktalanellátás újraszervezése. A Fidesz jelöltje szerint az autósokra indokolatlanul kivetett, úgynevezett Pikó-sarc is nagy felháborodást keltett a kerületben. Sára szerint nonszensz, hogy az ott élők, akik meg akarnak állni a saját házaik előtt, több tízezer forintot kell ezért fizetni, miközben a költségvetés nem indokolja ezt a bevételi forrást: „Érthetetlen, hogy miért a polgármester akarja eldönteni azt, hogy ki járjon autóval és ki nem. Ezt bízzuk a józsefvárosiakra” – fogalmazott Sára, aki azt is elmondta,

ha feljogosítják rá a szavazók, akkor eltörlik a Pikó-sarcot és a helyi lakosoknak, akiknek korábban ingyenes volt a parkolás, visszafizetik a méltánytalanul beszedett parkolási díjakat.

„Továbbá vissza fogjuk állítani a második autóra is az ingyenes parkolást, ugyanazok a szabályok lesznek érvényesek, amelyek 2019 előtt voltak” – ígérte meg Józsefváros korábbi polgármestere.