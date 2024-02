Olimpiai bajnok kihívót kapott az MSZP-s Őrsi Gergely

Varga Mihály pénzügyminiszter, a II. kerület országgyűlési képviselője Facebook-oldalán jelentette be, hogy

A hír igaz: a Fidesz II. kerületi szervezete támogatta Dombi Rudolf, olimpiai bajnok polgármester-jelöltségét.

A kormánypárt politikusa sok sikert kívánt a jelöltnek.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

„A II. kerületért szeretnék dolgozni”

A Magyar Nemzet már interjút is készített Dombival, aki a lapnak úgy fogalmazott, „úgy érzem, most van itt az ideje, hogy visszaadjak abból a rengeteg támogatásból, amit én kaptam.

A II. kerületért szeretnék dolgozni, mert

helyi lakosként tudom, hogy az itt élő emberek megérdemelnek egy valóban fejlődő, sokak számára irányt mutató kerületet”

– mondta.

„Nem látok kemény munkát, csak látványpolitizálást”

Azzal folytatta, „nem látok kemény munkát, csak látványpolitizálást. Egyre romlik a köztisztaság, egyre rosszabb állapotban vannak az útjaink, járdáink, egyre rosszabb a parkolási helyzet. A kerület nagyívű fejlesztései pedig mind az előző, jobboldali vezetés idején valósultak meg” – sorolta a polgármesterjelölt.

Példaként említette a budai fonódó villamoshálózatot, a Széll Kálmán tér felújítását, a Millenáris-Széllkapu építését és több mint hatvanmilliárd forint értékű egészségügyi fejlesztést, valamint a Gyarmati Dezső uszoda építését.

Az egykori sportoló arra is kitért a Magyar Nemzetnek, hogy

hatalmas a kontraszt az elmúlt közel öt év és az azt megelőző időszak között.

Az egyik oldalon a kerületépítés, a másik oldalon a látványpolitizálás. Most, júniusban kell döntenünk, melyiket választjuk a következő öt évre. Most kell megfordítanunk ezt a rossz trendet, amíg nem késő. Most kell visszatérnünk ahhoz a folyamatos fejlődéshez, amely 2019 előtt jellemezte otthonunkat” – tette hozzá Dombi Rudolf.

***