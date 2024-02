Fontos bejelentést tett a Fidesz az önkormányzati választással kapcsolatban

A Fidesz február közepétől tartja az önkormányzati jelölőüléseket,

márciusra a főváros összes kerületében lesz polgármesterjelölt.

Érdekesség, hogy több helyütt nagy visszatérők küzdenek meg a polgármesteri székekért – írta összeállításában a Magyar Nemzet.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a napokban két év közélettől visszavonulás után Bús Balázs jelentette be a visszatérését Óbudán, majd Böröcz László korábbi országgyűlési képviselő és Borbély Ádám korábbi budapesti Fidelitas-elnök is közölte, hogy megméreti magát polgármesterjelöltként.

Bús Balázs közösségi oldalán ismertette, hogy azért kezdeményezte a felmentését az NKA alelnöki és a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgatói tisztségből Csák János tárcavezetőnél, mert újrázik Óbudán.

Bús kijelentette: