Kubatov Gábor elárulta, mikor nevezi meg a Fidesz a főpolgármester-jelöltjét! (VIDEÓ)

A Fidesz csak március közepén nevezi meg a főpolgármester-jelöltjét, és akkor lesz nyilvános az EP-jelöltlistája is, de a közösségi média korában ennyi idő is elég a jelöltek bemutatására – mondta Kubatov Gábor az InfoRádió Aréna című műsorában.

A Fidesz alelnöke beszélt arról is, miért nem lesz szükség két különböző kampányra. Az FTC elnökeként elárulta, mit vár a párizsi olimpiától, miért fontosak a stadion mellékhelyiségei, és milyen nagy tervről tárgyalt az UEFA elnökével.

Arra a kérdésre válaszolva, hogyan kell az európai parlamenti meg önkormányzati választási kampányt egyszerre vinni, a Fidesz alelnöke úgy fogalmazott: „A tét kirajzolódik minden szinten, ugyanazok az ellenfeleink mind a két szintjén a politikának, az EP- és az önkormányzati választáson. Ezért aztán szerintem nagy különbség nincs benne, mert ugyanazokat az embereket ugyanolyan elven, és ugyanazokból az indokokból kell legyőzni az önkormányzatokban is, mint ahogy az európai választásokon”.

Kubatov hangsúlyozta, mind a két területen elég sok témában és sok fronton zajlik a harc. Szerinte „egy kampányban meg szokott lenni egy-egy rövid mondat, amit könnyű megjegyezni, könnyű vele azonosulni, és utána az ember nem tétovázik, hogy hova húzza a szavazatát”. Úgy véli, „ez a végére ki fog rajzolódni, és az indokok minden szinten ugyanazok lesznek”.

A párt alelnöke az önkormányzati választásokkal kapcsolatban a Fidesz főpolgármester-jelöltjéről is beszélt:

A jelölési folyamat valamikor február közepén indul meg, és szerintem körülbelül március végére lesznek hivatalos jelöltek.”

Kubatov szerint lesz bőven idő felépíteni a Fidesz jelöltjét. „A közösségi média ebben is nagy segítséget nyújt” – mutatott rá. Továbbra is a kampányról beszélve elmondta, hogy amerikai típusú kampányra számít. „Tekintettel arra, hogy a baloldal leginkább az Egyesült Államokban kapja a finanszírozását. És ha onnan jön a megrendelés, akkor nyilván nemcsak a pénzt fogják küldeni, hanem a szakembereiket is, és akkor egyre inkább olyan kampányokra számíthatunk, mint ami az Egyesült Államokban van”

Nyitókép: Facebook