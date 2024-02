Podmaniczky ligetet álmodik a Nyugati pályaudvar melletti lepusztult területre a miniszteri biztos

A fővárosban van néhány „tájseb”, az egyik legfájóbb a Nyugati pályaudvar melletti, a VI. kerületi Podmaniczky utcánál, hiszen a belváros kellős közepén található. Elhagyatott, romos épületek, sehova nem vezető sínek, több méteres mélységig elszennyezett talaj jellemzi a területet. Önt nemrégiben miniszteri biztosnak nevezték ki, a Podmaniczky Liget kialakításának a felügyeletével bízta meg Lázár János építésügyi és közlekedési miniszter. Miként került szóba, hogy kap ilyen feladatot?

Budapest, 2023. november 21. Kovács Balázs Norbert, a Fidesz terézvárosi elnöke beszédet mond a nemzeti konzultációról tartott lakossági fórumon a fõváros VI. kerületében 2023. november 21-én. MTI/Hegedüs Róbert



A Nyugati pályaudvar és környékének a rendbehozatalára már számos elképzelés született az elmúlt harminc esztendőben, de ezek csak koncepciószinten fogalmazódtak meg, tényleges fejlesztés nem történt. Az eredménytelenség egyik fő oka az volt, hogy a kormány, az érintett önkormányzatok – a VI. kerület, illetve a főváros –, a MÁV, továbbá a magántulajdonosok között nem volt egyetértés arról, hogy pontosan mi történjen a területtel. Az mostanra eldőlt, hogy egy hatalmas zöld övezetet, egy ligetet szeretne ott látni a kormány, ennek a munkának az előkészítésében lesz a reményeim szerint kulcsszerepem.



Ez világos, de konkrétan mit fog csinálni?



A feladatkörömet a kinevezés részletesen tartalmazza. Közreműködöm a Nyugati pályaudvart, a kapcsolódó vasúti területeket és környezetüket érintő város-, zöldterület- és közlekedésfejlesztési koncepciók, tervek előkészítésében, tájékozódom a gazdasági szereplők által megvalósítani tervezett beruházásokról és fejlesztési igényeikről, kapcsolatot tartok, egyeztetek az érintett helyi önkormányzatokkal, részt veszek a Podmaniczky Liget kialakításával kapcsolatos egyeztetések lebonyolításában, az ezzel összefüggő szakmai anyagok és jogszabályok előkészítésében, valamint a feladatkörömhöz kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátásában.



S miért éppen önt látták alkalmasnak ennek a feladatra?



Harmincéves budapesti szakmai múltam van. Dolgoztam több önkormányzatnál, voltam kerületi, fővárosi képviselő, sőt, alpolgármester is, a megszűnéséig irányítottam a főváros egyik cégét, jól együtt tudtam működni olyan politikusokkal, szakemberekkel, akiknek közös volt a céljuk, az, hogy fejlődjön, szépüljön Budapest. A fővárosi önkormányzatnál például a kiemelt fejlesztések bizottságának voltam a tagja.

Ez időben készült el a Budapest Szíve program, a Bálna, s történt meg az Óbudai Gázgyár rehabilitációja.

Emiatt úgy vélem, megvan ehhez a munkához a tudásom, tapasztalatom. De hadd említsek meg egy személyes elkötelezettséget is, amely a családi hagyományon is alapul. Szépapám ugyanis a VI. kerület első elöljárójaként aktív részvevője volt az Andrássy út és a Nagykörút kialakításának. S az minden vágyam, hogy a projekt jelentősége ezekhez a világszínvonalú területekhez legyen fogható, aminek révén a Podmaniczky Liget Budapest egyik ékkövének számít majd.



A terézvárosi önkormányzat és a szaktárca között folyik már egyeztetés egy ideiglenes park kialakításáról. Ezt a munkát koordinálja?



Ennél ambiciózusabb a tervem. Az ön által említett park alig több mint három hektárt érintene, én azonban ennél jóval nagyobb, a Teréz körút – Podmaniczky utca – Dózsa György út – Váci út által határolt teljes területet fejlesztenék, ezért is beszélek inkább ligetről.



A korábbi tervek szerint azon a területen épült volna fel a kormánynegyed, majd arról lehetett olvasni, hallani, hogy múzeumok kerülnek oda, de a Fővárosi Nagycirkusz is szóba került. Ön milyen épületeket álmodik erre a helyszínre?



Ennek komplex fejlesztésnek kell lennie, amelynek az egyik legfontosabb eleme a közösségi közlekedés. Az elővárosi közlekedés fejlesztése kapcsán további kapacitásnövelésre van szükség, hogy ezek a vonatok beférjenek a Nyugati pályaudvarra. Ez azért is fontos, mert ez ki tudja váltani az agglomerációból, valamint a külső kerületekből érkező autós közlekedést, ami erőteljesen megterheli a terézvárosi utakat. Emellett

rendkívül fontosnak tartom a jelentős zöldfelület kialakítását is, ami ugyan minden korábbi tervben szerepelt már,

de én a korábbi elképzelésekkel szemben nagyobb területet szánnék erre a célra, így a Podmaniczky utca közvetlen szomszédságában álló részt is teljes hosszában. Emellett lennének lakások, kereskedelmi egységek, intézmények is, de távolabb az utcától. S tudni kell, hogy a Ferdinánd híd mögötti terület magántulajdonban van, oda is terveznek lakásokat, irodákat is, de a vállalkozó mindemellett két hektáros parkot is kialakítana. Ezáltal egy új városrész jöhetne létre.



A mandátuma fél évre szól, ami nem tűnik túl soknak. Elég ez az idő, hiszen egy grandiózus projektet kell összeraknia?



Június 30-ra egy alaposan előkészített, leegyeztetett, gazdaságilag megvalósítható koncepciót kell benyújtanom a szaktárca vezetőjének. Nagyon fontos, hogy ne csupán a terület fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt, hanem arra is, hogy az ott kialakítandó létesítmények fenntarthatóak, gazdaságosan legyenek üzemeltethetők, működtethetők. Egyébként pedig ha a Westendet fel tudták építeni egy év alatt, akkor nekem is el kell tudnom végeznem a feladatomat feleannyi idő alatt. Dolgozni kell, s akkor menni fog. S ha az addigra elkészített anyagot ígéretesnek találják, megfelel a szaktárca vezetésének is, érdemes tovább dolgozni rajta, akkor nincs akadálya, hogy a miniszter úr meghosszabbítsa a mandátumomat.



Ha már itt tartunk, arról is szól a fáma, hogy nem véletlen június 30-ig szól a megbízatása, hiszen addigra lezajlanak az önkormányzati választások, ön pedig a kormánypártok terézvárosi polgármesterjelöltje, így a kampányát szolgálja.



A Fideszben többlépcsős, hetekig tartó folyamat révén derül ki, hogy egy adott választáson ki méretheti meg magát, s ennek az eljárásnak még nagyon az elején tartunk. De nem tagadom, az én nevem is terítéken van. Viszont a mandátumom idejének semmi köze a választáshoz, mindegyik miniszteri biztosát ennyi időre, a ciklus feléig kérte fel Lázár János miniszter úr.



A feladata miatt tárgyalnia kell többször is Soproni Tamással, a kerület jelenlegi vezetőjével, aki biztosan indul a választáson június 9-én. S ha minden a tervek szerint alakul, ön lesz a legnagyobb ellenfele, ráadásul arra lehet számítani, hogy kemény lesz a kampány. Nem lesz így kínos leülni egy asztalhoz, s higgadtan, szakmai alapon megvitatni a Podmaniczky liget ügyét?



Talán sokan nem tudják, hogy én úgy vezettem egy fővárosi céget, hogy ebből az időszakból másfél évig Karácsony Gergely volt a főpolgármester, s politikai nézetkülönbségeink ellenére meglehetősen korrekt volt a viszonyunk. De emellett is

számos esetben előfordult, hogy más pártokban tevékenykedő szakemberekkel dolgoztam, és ebből semmi probléma nem volt,

amikor mindegyikünknek az volt a célja, hogy elősegítsük Budapest fejlődését. Ez közéleti intelligencia kérdése csupán. Ezért, ha úgy alakul, hogy riválisok leszünk, nagyon bízom benne, hogy Soproni Tamás polgármester úr is félre tudja tenni az esetleges averzióit, külön tudja választani a szakmai munkát a kampánytól – amely egyébként is csak április 20-án kezdődik –, hiszen közös a cél, még élhetőbb, szebb legyen kedvenc kerületem, Terézváros és kedvenc városom, Budapest.

Nyitókép: A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Nyugati Motorszín régóta használaton kívüli mozdonycsarnokai, műhelycsarnokai a Nyugati pályaudvar külső részén, a Podmaniczky utca mellett. MTVA/Bizományosi: Róka László