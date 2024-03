Bús Balázs: Kiss László polgármester csúnyán átverte az óbudaiakat

A 2019-es önkormányzati választás egyik nagy meglepetése volt, hogy ön is veszített, bár csupán minimális különbséggel, nem egészen 1 százalékponttal. Emlékszik még, hogy hány szavazattal kapott kevesebbet, mint az ellenfele, Kiss László?

Természetesen, 457-tel.

Megnéztem, nem tévedett, nagyon beleéghetett önbe ez a szám. Mit érzett akkor, hogyan fogadta a választók döntését, hiszen ön hosszú időn keresztül, 2006 és 2019 között volt polgármester?

Nyilván csalódott voltam, de arra gondoltam, hogy gyakorlatilag a kerület fele engem támogatott, s azt szerette volna, ha folytatom a munkát. A mai napig sajnálom, hogy így alakult, mert nagyon sok kidolgozott tervvel rendelkeztünk, és kiváló szakemberekkel dolgoztam együtt.

Mivel magyarázza a vereséget?

Négy és fél éve az emberek jelentős része indulatból szavazott, a Borkai-ügy miatt a Fideszt büntették.

Közkeletű vélemény, hogy sok helyen a szexbotrány miatt kaptak ki a kormánypártiak, de azt is érzékelem, sokan ezzel felmentik magukat. Saját magában nem keresi a hibát, nem érzi a felelősséget?

Dehogynem. Mindig mindent lehet jobban csinálni, biztos mi is dolgozhattunk volna többet, lehettünk volna sikeresebbek. Ugyanakkor a

13 éves polgármesterségem alatt a csapatommal igyekeztünk mindent megtenni azért, hogy Óbuda-Békásmegyer példaértékű kerület legyen,

az emberek szeressenek itt lakni, tehát lelkifurdalásom nincs, hogy mindezekért ne követtünk volna el mindent. Egyvalami tény, abból a vereségből nagyon sokat tanultunk, remélem, még egyszer nem követjük el azokat a hibákat, amelyek a kudarchoz vezettek.

Önről korábban az a hír járta, hogy nem indul júniusban. Miért változtatta meg a döntését?

Már jó pár hónapja megérlelődött bennem az a gondolat, elsősorban a felém irányuló bizalom miatt, rengeteg telefonhívást, levelet kapok, megállítanak az emberek az utcán, és biztatnak arra, hogy újra ringbe szálljak. S vannak olyanok is, akik elmondják, megbánták, hogy 2019-ben nem rám szavaztak, kérik, hogy jöjjek vissza. De természetesen az is közrejátszott a döntésemben, hogy szeretem Óbudát, meggyőződésem, hogy sokat tudnék tenni érte. Ehhez érzek magamban erőt, kedvet, energiát.

Kiss László még MSZP-s színekben győzte le önt, de pár hónap múlva átállt a DK-hoz. Valami olyasmivel indokolta a lépését, hogy a Gyurcsány-párt nagyobb garanciát, lehetőséget nyújt a számára, hogy megvalósíthassa az elképzeléseit. Ezt hogyan fogadták a kerületben?

Az óbudaiak számára ez iszonyúan nagy csalódás volt, árulásnak tekintik, és ezt aligha bocsátják meg neki. Ráadásul pontosan tudják az itteniek, hogy a polgármester magyarázata csak nagy lózung, semmi sem igaz belőle. Valójában az történt, hogy az ősszocialista Kiss megsértődött a pártjára. 2014-ben ugyanis egyéni parlamenti mandátumot nyert, de négy év múlva már nem engedték indulni, a helyét át kellett adnia a párbeszédes Szabó Tímeának, neki pedig csupán egy fővárosi képviselői helyet ajánlottak fel. Soha nem tudta megemészteni, hogy az MSZP gyakorlatilag „eladta” őt.

Ettől még – ennyi kacskaringó nem számít rendkívülinek a politikában – újra nyerhet júniusban, ha jól végezte a munkáját.

De meggyőződésem, hogy a lakók többsége nem elégedett a városvezetéssel, hiszen grandiózus tervekkel álltak elő az öt évvel ezelőtti kampányban, de ezekből gyakorlatilag alig történt valami. Ebből a szempontból is átverte őket.

Állítja ön.

Ezt mutatják a tények is, mondok néhány példát. Bérlakásépítést ígértek, ezzel szemben felpörgették a lakáseladásokat. A Gázgyáron üresen áll több mint 40 bérlakás, amelyeket nem adnak ki, a bérlakásépítésre kijelölt ingatlant eladták befektetőnek, aki egy 300 lakásos komplexumot fog építeni, s ebből csak 15 lesz önkormányzati bérlakás. A választás után pedig azonnal lakbéremelést hajtottak végre, és a kilakoltatások folyamatosan zajlanak. Népszavazásról beszéltek a Római-part gát nyomvonala kapcsán, de semmi nem történt. Az orvosi várólisták nem csökkentek, hanem nőttek.

Azt állították, akadálymentesítik a békásmegyeri Hév-megálló akadálymentesítését, de ez sem történt meg.

Arról beszéltek, hogy Óbudából zöld kerületet csinálnak, ehhez képest fákat vágtak ki a Szentendrei úton, a Római-parton, a Szentlélek téren, a Vitorla utcai óvodában. Parkfenntartás, erdősítés helyett itt is méhlegelőket hoztak létre, így gazos, elhanyagolt rendetlen a kerület jelentős része. A zöld politikájukat legjobban persze a főkertészük esete jellemzi, aki kormánypárti politikusok (Orbán Viktor, Kásler Miklós, Palkovics László) akasztásán elmélkedett, de ennek az uszításnak semmi következménye nem lett.

Pedig a polgármester meglehetősen sok fejlesztésről, eredményről számolt be az elmúlt években.

Igen, csakhogy azoknak a projekteknek a döntő többségét mi indítottuk el, a forrásokat mi szereztük meg rá. Persze örülünk, hogy nem fúrták meg ezeket, és ha módosításokkal is, de legalább megvalósultak. Ilyen például a szakrendelő fejlesztése, erre csaknem 3,5 milliárd forintot az Egészséges Budapest program keretében a kormány adott. Említhetném még a Pünkösdfürdő, Kiscelli, valamint a Táncsics parkot, a Kerék, illetve a Solymár utcai bölcsődét. Viszont számos tervet a fiókban hagytunk, amelyekkel azonban semmi nem történt, és újak sem születtek.

Biztos nem volt rá pénz, az ellenzék azt állítja, hogy a kormány kivéreztette az önkormányzatokat.

A hatpárti koalíció okozta lassú döntéshozatal, a lustaság, a hozzá nem értés mellett Kiss Lászlóék talán legnagyobb bűne, hogy nem együttműködésre, megoldásra törekedtek a kormánnyal, épp ellenkezőleg, az önkormányzatot a DK-s céljaikra használták fel. Ez pedig azt jelenti, hogy minél rosszabb az óbudaiaknak, annál jobb Gyurcsányéknak, hiszen mindent Orbán Viktor nyakába lehet varrni. Erről szólt az elmúlt négy év, ez ömlik ránk a közpénzből finanszírozott kerületi újságból, amely valójában pártlap. Erre kiváló példa, hogy a polgármester DK-s utasításra

nem ment el arra a kormány képviselőivel folytatott tárgyalásra, amelynek eredményeként több mint 700 millió forintot kapott volna a kerületünk.

Az erzsébetvárosi Niedermüller Péter részt vett ezen a megbeszélésen.

Igen, ebből is látszik, hogy Kiss is megtehette volna, hogy a pártja helyett Óbuda érdekeit képviseli, de ő teljesen belesimul a gyurcsányi politikába. De az itt lakóknak emellett a sorozatos botrányokból is elegük van. Bezárták a Laborc utcai strandot és napközis tábort, leállították a panelrehabilitációs programot, a Mocsárosdűlő harmadát előkészítették lakópark építésnek, és az egészet zöld projektként kommunikálták, megszüntették A Civil-házat, valamint a rászoruló gyerekek reggeliztetését, eladták az Újlaki piacot, leállították a budai fonódó villamos meghosszabbítását az esztergomi vasútvonalig.

Az ön tervei között nagyon komoly közlekedési fejlesztések vannak, ilyen például az M0-s autópálya, valamint a fonódó villamos továbbépítése, a már említett HÉV szintbeli kereszteződéseinek megszüntetése, akadálymentesítése, a p+r parkoló létesítése a városhatáron. Ezek nagy kaliberű tervek a kerületi önkormányzat egyedül aligha képes ezeket megvalósítani. Hogyan készülhetnek el ezek?

Nyilvánvaló, hogy ezekben a projektekben a kerületnek együtt kell működnie a fővárossal és a kormányzattal, a jelenlegi városvezetés azonban a pártpolitika előtérbe helyezése miatt erre nem alkalmas. Én viszont polgármesterként jó viszonyt tudok kialakítani a jelenlegi kormánnyal – ez volt a helyzet 2010 és 19 között –, de az ellenzéki politikusokkal is jól meg tudom találni a hangot, ha erre van szükség. 2006 és 2010 között, a Gyurcsány és a Bajnai miniszterelnöksége idején is korrekt volt a kapcsolatunk a kormánnyal, sőt, az időben hoztuk létre az Európai Klímasztár díjjal kitüntetett Faluház-projektet, amelyben, kerületi, állami és uniós források is szerepeltek. De a közlekedési terveim mellett számos elképzelésem van még, Kissék már említett elhibázott döntéseinek megváltoztatásán túl többek között

kitakarítjuk Óbudát, rendbe rakjuk a köztereinket, új idősek klubját hozunk létre, újraindítjuk a kulturális életet,

ingyenes egészségmegőrző rendezvényeket és mindenki számára elérhető szűréseket szervezünk.

Mekkora esélyt ad annak, hogy június 9-én ön nyer, illetve hogy többséget szereznek a képviselő-testületben?

Úgy érzem, hogy az óbudaiak többsége változást szeretne és elege van a pártpolitizálásból, ezért győzelemre készülünk.

Mindezt érzi vagy vannak ilyen méréseik is?

Nem foglalkozom közvélemény-kutatási adatokkal, nagy erőkkel dolgozunk, így bízom benne, hogy én is, de a képviselőjelöltjeink többsége is sikerrel jár. Ugyanakkor fontos megemlítenem, hogy 2006 és 2010 között patthelyzet volt a képviselő-testületben, de akkor is normálisan tudtuk működtetni az önkormányzatot, a döntések több mint 90 százalékában egyhangú döntés született, tehát zökkenőmentesen dolgoztunk együtt az ellenzéki politikusokkal.

Ön nemrég vált meg a Nemzeti Kulturális Alapnál betöltött alelnöki funkciójától. Ennek mi volt az oka – hiszen egymásnak ellentmondó okok jelentek meg a híradásokban –, és jelenleg mivel foglalkozik?

Az NKA és a hozzá kapcsolódó támogatáskezelő stabilan működik, a vezetésem alatt egy komolyabb gazdasági nehézséget is sikerült átvészelnünk úgy, hogy közben folyamatos volt és maradt a pályáztatás.

Jelenleg is elő vannak készítve a kollégiumok megszokott pályázatai,

összesen 79 altémában, melyek megvalósításához több, mint 2,5 milliárd forintnyi forrás áll az első félévben rendelkezésre.

Ezen túlmenően a 2024. évi fesztiválokra szóló pályázatokat már a tavalyi évben kiírtuk, elbíráltuk és a kifizetés is megtörtént azért, hogy a szervezők kiszámíthatóbb körülmények között, mihamarabb előkészíthessék a programokat. Kiváló bizottsággal és szakmai kollégiumokkal tudtam együtt dolgozni. Tehát jó szívvel, nyugodt lelkiismerettel váltam meg a pozíciómtól annak érdekében, hogy minden erőmmel, energiámmal fel tudjak készülni a júniusi választásra.

Nyitókép: Bús Balázs Facebook-oldala