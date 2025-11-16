Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
11. 16.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 16.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
felmérés Magyar Péter végjáték tábor Fidesz párt Orbán Viktor szimpatizáns választás

Megjött a hír, ami bevitte a kegyelemdöfést Magyar Péternek

2025. november 16. 06:48

Ott bizony nagy a baj, ahol egy párt szimpatizánsainak mindössze 75 százaléka kedveli annak vezetőjét. Ez már a végjáték.

2025. november 16. 06:48
null
Felhévizy Félix
Felhévizy Félix
Magyar Nemzet

„Magyar Péter és vándorcirkusza lejtmenetben van. Ruszin-Szendi fegyveres haknijai, Tarr Zoltán leleplező szavai és az adatbotrány padlóra küldte a Tisza Pártot. Magyar Péter hitelessége már az ellenzéki térfélen is odaveszett, és ez tűpontosan kiderült a Real-Pr 93 legfrissebb közvélemény-kutatásából.  

Orbán Viktor egyértelműen népszerűbb Magyar Péternél – derül ki a kutatásából. Ami meglepő, hogy a Tisza Párt szavazóinak negyede nem szimpatizál a Tisza-vezérrel. Szavazóinak csupán 75 százaléka tekinti szimpatikusnak saját pártjának elnökét, a Fidesz-tábor viszont egységesen sorakozik fel Orbán Viktor mögött.

Ez a szombati hír gyakorlatilag bevitte a kegyelemdöfést Magyar Péternek. Mert ott bizony nagy a baj, ahol egy párt szimpatizánsainak mindössze 75 százaléka kedveli annak vezetőjét. Ez már a végjáték – gondolta magában Felhévizy, és lekanyarított egy kis darabot a gondosan felakasztott mangalicakolbászból.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cserresznye
2025. november 16. 08:06
Azért én nem vagyok annyira optimista. ha ez így volna, akkor tegnap nem csápolt volna jelentős tömeg a z üvöltő dervisnek Győrben, amikor géphangon megint előadta a gyalázkodásait.
Válasz erre
2
0
langyostiszasok
2025. november 16. 07:17
Hajrá Tisza párt ! Ne féljetek ! Nem fog fájni az ötödik FIDESZ 2/3 !
Válasz erre
3
0
baronet
2025. november 16. 07:16
Minden vasárnap ezt mantrázod, nyomi. Oszt még mindig. Szerencsétlen vagy te, nem Félix.
Válasz erre
3
0
herbert
2025. november 16. 07:01
Ez már tényleg a legutolsó csepp a Tisza koporsójában?
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!