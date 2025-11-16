„Magyar Péter és vándorcirkusza lejtmenetben van. Ruszin-Szendi fegyveres haknijai, Tarr Zoltán leleplező szavai és az adatbotrány padlóra küldte a Tisza Pártot. Magyar Péter hitelessége már az ellenzéki térfélen is odaveszett, és ez tűpontosan kiderült a Real-Pr 93 legfrissebb közvélemény-kutatásából.

Orbán Viktor egyértelműen népszerűbb Magyar Péternél – derül ki a kutatásából. Ami meglepő, hogy a Tisza Párt szavazóinak negyede nem szimpatizál a Tisza-vezérrel. Szavazóinak csupán 75 százaléka tekinti szimpatikusnak saját pártjának elnökét, a Fidesz-tábor viszont egységesen sorakozik fel Orbán Viktor mögött.

Ez a szombati hír gyakorlatilag bevitte a kegyelemdöfést Magyar Péternek. Mert ott bizony nagy a baj, ahol egy párt szimpatizánsainak mindössze 75 százaléka kedveli annak vezetőjét. Ez már a végjáték – gondolta magában Felhévizy, és lekanyarított egy kis darabot a gondosan felakasztott mangalicakolbászból.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP