Ez kellemetlen: a tiszások negyede sem szimpatizál Magyar Péterrel egy felmérés szerint

Recseg, ropog a Tisza gépezete: már a saját szimpatizánsai sem nagyon bíznak Magyar Péterben
Már a párt közvetlen alkalmazottai is kongatják a vészharangot.
Vidéken még rosszabb a Tisza-vezér megítélése.
A Real-PR 93. közvélemény-kutatása alapján Orbán Viktor egyértelműen népszerűbb Magyar Péternél. A Tisza szavazóinak csupán 75 százaléka tekinti szimpatikusnak saját pártjának elnökét,
a Fidesz-tábor viszont egységesen sorakozik fel Orbán Viktor mögött
– derült ki a közvélemény-kutató cég közleményéből.
A felmérés szerint a teljes lakosság körében Orbán Viktor 43 százalék számára szimpatikus, Magyar Pétert pedig egyharmadnál is kevesebben (32 százalék) tartják szimpatikusnak. Elutasítottságban viszont fordított a helyzet,
a Tisza Párt elnökét a magyarok közel fele (48 százalék) elutasítja,
a kormányfő esetében ez az arány 44 százalék.
Magyar Péter ugyanakkor a saját táborában sem örvend teljes népszerűségnek, hiszen a Tisza szavazóinak 75 százaléka számára szimpatikus saját pártjának vezetője. A Fidesz-táborában ezzel szemben gyakorlatilag egyöntetű (95 százalék) Orbán Viktor népszerűsége,
sőt a kormánypártiakon túl nyúlik a miniszterelnökkel szimpatizálók köre.
A Real-PR 93. mivel a vidék közvélemény-kutatója, ezért mindig törekszik arra, hogy a magyar közélet egyik legmeghatározóbb törésvonala, a főváros és a fővároson túli Magyarország metszetében is vizsgálja a magyar közvéleményt.
A felmérés alapján Budapesten mindkét pártelnöknek hasonló a népszerűsége (36-36 százalék),
a fővároson kívül azonban az országos átlagnál is nagyobb a különbség Orbán Viktor javára.
A közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy Magyar Péter többszöri országjárással sem tudta maga mellé állítani a vidéket, minthogy
a vidéki Magyarország fele elutasító vele szemben, 49 százalék egyáltalán nem szimpatizál vele.
Így az sem meglepő, hogy vidéken Orbán Viktor jóval népszerűbb a Tiszaelnöknél, 44 százalék szimpatizál a miniszterelnökkel és mindössze 31 százalék Magyar Péterrel – írták a kommünikében.
