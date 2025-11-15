Ft
Ft
11°C
6°C
Ft
Ft
11°C
6°C
11. 15.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 15.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt főváros pártelnök vidék közvélemény-kutatás Magyar Péter Fidesz támogatottság Orbán Viktor

Ez kellemetlen: a tiszások negyede sem szimpatizál Magyar Péterrel egy felmérés szerint

2025. november 15. 08:06

Vidéken még rosszabb a Tisza-vezér megítélése.

2025. november 15. 08:06
null

A Real-PR 93. közvélemény-kutatása alapján Orbán Viktor egyértelműen népszerűbb Magyar Péternél. A Tisza szavazóinak csupán 75 százaléka tekinti szimpatikusnak saját pártjának elnökét, 

a Fidesz-tábor viszont egységesen sorakozik fel Orbán Viktor mögött

 – derült ki a közvélemény-kutató cég közleményéből.

A felmérés szerint a teljes lakosság körében Orbán Viktor 43 százalék számára szimpatikus, Magyar Pétert pedig egyharmadnál is kevesebben (32 százalék) tartják szimpatikusnak. Elutasítottságban viszont fordított a helyzet, 

a Tisza Párt elnökét a magyarok közel fele (48 százalék) elutasítja,

 a kormányfő esetében ez az arány 44 százalék.

Magyar Péter ugyanakkor a saját táborában sem örvend teljes népszerűségnek, hiszen a Tisza szavazóinak 75 százaléka számára szimpatikus saját pártjának vezetője. A Fidesz-táborában ezzel szemben gyakorlatilag egyöntetű (95 százalék) Orbán Viktor népszerűsége, 

sőt a kormánypártiakon túl nyúlik a miniszterelnökkel szimpatizálók köre.

Ez a helyzet vidéken

A Real-PR 93. mivel a vidék közvélemény-kutatója, ezért mindig törekszik arra, hogy a magyar közélet egyik legmeghatározóbb törésvonala, a főváros és a fővároson túli Magyarország metszetében is vizsgálja a magyar közvéleményt. 

A felmérés alapján Budapesten mindkét pártelnöknek hasonló a népszerűsége (36-36 százalék), 

a fővároson kívül azonban az országos átlagnál is nagyobb a különbség Orbán Viktor javára.

A közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy Magyar Péter többszöri országjárással sem tudta maga mellé állítani a vidéket, minthogy 

a vidéki Magyarország fele elutasító vele szemben, 49 százalék egyáltalán nem szimpatizál vele. 

Így az sem meglepő, hogy vidéken Orbán Viktor jóval népszerűbb a Tiszaelnöknél, 44 százalék szimpatizál a miniszterelnökkel és mindössze 31 százalék Magyar Péterrel –  írták a kommünikében.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. november 15. 09:02
Majd lecserélik ezt a selejtet egy másik szardarabra.. Van ott elég ezekből. Csak ez van.
Válasz erre
2
0
cserresznye
2025. november 15. 08:57
majd tartanak előválasztást. javaslom az indulókat: Márki zajos ? Tarr ministráns, az ujból megvilágosult Klára , és ki ne feledjük Gelgelyünket, és futott még Poloska... Csak lenne már vége...
Válasz erre
0
0
states-2
2025. november 15. 08:53
Ki szimpatizál egy pszichopata pojácával? A pszichopata pojácák. Amúgy meg Orbán néhány nap alatt felmosta vele a padlót, és még hol a tavasz?
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. november 15. 08:47
Magyar 🐒🐓 Júdás Péter a TISZA párt őrjöngő elnöke látens terrorista!!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!