Foghatja a fejét Kupak Sanyi és Kis Kuki: ismét meg kell ismételni a tiszaburai választást

Tiszaburán november 30-án harmadszorra is időközi önkormányzati választást tartanak, miután a november 2-án megismételt voksoláson ismét tömeges választási csalást állapított meg a Kúria – írja a Szabad Európa. Az eredeti, október 5-i választást már egyszer meg kellett ismételni, mert a szavazás során számos, videón is rögzített visszaélés történt.

A portál emlékeztet, hogy az októberi voksoláson három polgármesterjelölt és – rendkívüli módon – 70 képviselőjelölt indult, ami lehetőséget adott arra, hogy sok delegált legyen jelen a szavazókörökben.