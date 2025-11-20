Ft
11. 21.
péntek
Fekete Zsigmond Vavrik Géza polgármester Kúria Tiszabura

Foghatja a fejét Kupak Sanyi és Kis Kuki: ismét meg kell ismételni a tiszaburai választást

2025. november 20. 08:41

Már harmadszor.

2025. november 20. 08:41
null

Tiszaburán november 30-án harmadszorra is időközi önkormányzati választást tartanak, miután a november 2-án megismételt voksoláson ismét tömeges választási csalást állapított meg a Kúria – írja a Szabad Európa. Az eredeti, október 5-i választást már egyszer meg kellett ismételni, mert a szavazás során számos, videón is rögzített visszaélés történt.

A portál emlékeztet, hogy az októberi voksoláson három polgármesterjelölt és – rendkívüli módon – 70 képviselőjelölt indult, ami lehetőséget adott arra, hogy sok delegált legyen jelen a szavazókörökben. 

Több helyen a delegáltak „segítség” címén befolyásolhatták a szavazókat a hosszú szavazólap kitöltésében.

Az első választást a hivatalban lévő polgármester, Vavrik Géza és csapata nyerte, de az ellenzéki jelölt, Fekete Zsigmond csalásra hivatkozva megtámadta az eredményt. A Kúria új választást rendelt el, amelyet november 2-án tartottak meg, és azt végül Fekete nyerte. 

Ezt az eredményt viszont Vavrik kifogásolta, szintén csalást állítva, és bizonyítékként videókat és hangfelvételeket csatolt.

A lap azt is kifejti, hogy a Kúriához eljutott bizonyítékok szerint a novemberi választáson szervezetten szállították a szavazókat, és előfordult, hogy egy delegált lefotózta egy másik szavazókör névjegyzékét, hogy megtudja, kik nem jelentek még meg voksolni. Egyes urnákban bankjegyeket is találtak, amelyeket feltehetően olyan szavazók dobtak be véletlenül, akiknek megvásárolták a szavazatát.

A döntés nyilvánosságra kerülése után Vavrik Géza videóban fordult a tiszaburaiakhoz, és arra kérte őket, hogy a következő választáson ne adják el a voksukat. Szerinte sokan bűntudattal élnek a történtek miatt, de a falu most új esélyt kapott.

Nyitókép: Magyar Jelen

 

Tippmann-M4-223
2025. november 20. 12:55
Komoly csapat. Dakoták, vagy apacsok, mert mindegyiknek van amerikai őslakos neve is......................
hajni38
2025. november 20. 12:09
A CIGÁNYOK LÉTSZÁMÁRÓL. A legutóbbi két népszámláláskor csökkenő létszámban, 390 ezer helyett már csak 210 ezren vallották magukat romának, a tömeges kivándorlásuk, az alacsony átlagéletkoruk és gyermekvállalási kedv, a magas csecsemőhalandóság miatt. A KSH Népességtudományi Intézet szerint 560 ezer, a Magyar Tudományos Akadémia és a Kemény féle kutatások szerint létszámuk 650-670 ezer körüli. A Debreceni Egyetem közelmúltbeli 800 ezres felmérése komolytalanra sikerült, mivel a saját bevallásuk szerint is beleszámolták a telepszerüen mélyszegénységben élő nem romákat, a vegyesházasságban élő százezret, illetve a félanalfabéta helyi cigány kisebbségi önkormányzati képviselők és aktivisták bemondásait adták össze, akik a nagyobb költségvetési források lenyúlása érdekében minden érintettet duplán számoltak. Kérem a kedves CIGÁNY KOMMENTELŐKET és nyilatkozó ÁLSZAKÉRTŐKET, hogy ne vízionáljanak nagyobb számot, ettől még nem lehet több pénzt lenyúlni. Csak hogy tudjuk hányan vannak.
patópál
2025. november 20. 11:38
Jól látom, minden jelöltnek van indián neve?
elcapo-2
2025. november 20. 10:23
Hont András cikiuzte ki a tiszás egybitest! "2010-ben Mogács Dániel elindult az akkor még teljesen avantgárd Kutyapárt színeiben a VII. kerületi polgármesteri székért. Az erzsébetvárosi tévé annak rendje és módja szerint interjút készített vele, a kérdezést egy kezdő riporterre bízták. Így zajlott a beszélgetés, illetve annak egy része: – Miért éppen az Erzsébetvárosban indul? – Minden ideköt. Itt játszottam órákon át a Népligetben… a várakozások a Moszkva téri óra alatt, minden, minden… " HŰŰŰŰŰŰű , egy igazi szektás agyhalott! Gondolom úgy került Budapestre, hogy elaludt a vonaton. De magabiztosan mondja a baromságot!
