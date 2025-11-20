Foghatja a fejét Kupak Sanyi és Kis Kuki: ismét meg kell ismételni a tiszaburai választást

Németországban már készítik a zsebkendőt: nemzeti büszkeségük Magyarországot választotta, és ez következményekkel jár
A polgármester súlyos identitásvesztésről és gazdasági visszaesésről beszél.
Már harmadszor.
Tiszaburán november 30-án harmadszorra is időközi önkormányzati választást tartanak, miután a november 2-án megismételt voksoláson ismét tömeges választási csalást állapított meg a Kúria – írja a Szabad Európa. Az eredeti, október 5-i választást már egyszer meg kellett ismételni, mert a szavazás során számos, videón is rögzített visszaélés történt.
A portál emlékeztet, hogy az októberi voksoláson három polgármesterjelölt és – rendkívüli módon – 70 képviselőjelölt indult, ami lehetőséget adott arra, hogy sok delegált legyen jelen a szavazókörökben.
Több helyen a delegáltak „segítség” címén befolyásolhatták a szavazókat a hosszú szavazólap kitöltésében.
Az első választást a hivatalban lévő polgármester, Vavrik Géza és csapata nyerte, de az ellenzéki jelölt, Fekete Zsigmond csalásra hivatkozva megtámadta az eredményt. A Kúria új választást rendelt el, amelyet november 2-án tartottak meg, és azt végül Fekete nyerte.
Ezt az eredményt viszont Vavrik kifogásolta, szintén csalást állítva, és bizonyítékként videókat és hangfelvételeket csatolt.
A lap azt is kifejti, hogy a Kúriához eljutott bizonyítékok szerint a novemberi választáson szervezetten szállították a szavazókat, és előfordult, hogy egy delegált lefotózta egy másik szavazókör névjegyzékét, hogy megtudja, kik nem jelentek még meg voksolni. Egyes urnákban bankjegyeket is találtak, amelyeket feltehetően olyan szavazók dobtak be véletlenül, akiknek megvásárolták a szavazatát.
A döntés nyilvánosságra kerülése után Vavrik Géza videóban fordult a tiszaburaiakhoz, és arra kérte őket, hogy a következő választáson ne adják el a voksukat. Szerinte sokan bűntudattal élnek a történtek miatt, de a falu most új esélyt kapott.
Nyitókép: Magyar Jelen