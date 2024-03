Ez a véleménye a Most vagy soha! című filmről Petőfi Sándor rokonának!

Jelenet a filmből. Mosolygós Sára (Szendrey Júlia) és Berettyán Nándor (Petőfi Sándor).

Fotó: Fórum Hungary

Bognárt, habár történész, cseppet sem zavarta a fikciós szál a filmben, sőt, szerinte kifejezetten jót tett neki: „A történelmi nap eseményeit kellő méltósággal tálalja a Most vagy soha!, a kalandfilm fikciós jellege pedig még izgalmasabbá, kiszámíthatatlanabbá teszi az ismert történetet, ami még akkor is tetszett, ha az osztrák titkos ügynök, Farkasch egy kicsit túl lett pozicionálva és Szendrey Júlia is, mint akcióhős.”

Természetesen ő is olvasta a filmkritikákat, és azt is látta, hogy az egyik mozis oldalon csak úgy repkedtek az egyes osztályzatok. „Visszatetsző számomra, hogy szinte még be sem mutatták, máris egyes osztályzatok tömkelegét kapta, bizonyosan teljes mértékben politikai megfontolásból. Ilyenkor mindig eszembe jutnak Klebelsberg Kuno szavai. Az egykori magyar vallás- és közoktatásügyi miniszter mondta egyszer azt, hogy

az idegen nemzetek négyzetre emelik kiválóságaikat, mi, magyarok gyököt igyekszünk vonni belőlük. Sajnos ez a jelenség kíséri a filmet is”

– mondja a történész.