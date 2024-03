Ezért a pillanatért érdemes volt színésznek menni: a Vasvári Pált alakító Fehér Tibor a Mandinernek

Mennyire volt nagy kihívás a szerep?

Hálás szerep volt, a maga kihívásaival. Rangsorolni nem akarom, de egészen mást jelent, mint az, hogy a Nemzeti Színházban én alakíthattam például Cyranót. Az utóbbiba lelkileg és fizikailag is kicsit belehaltam, hihetetlen erőket szabadított fel bennem. A filmnek és a színháznak is megvan a maga gyönyörűsége, kár is összehasonlítani őket.

Forgatás közben. Lóth Balázs rendező (balra), Szente Vajk forgatókönyvíró és Fehér Tibor, aki Vasvárit alakítja a filmben.

Adódik a kérdés, mindig is színésznek készült?

A közlési vágy egészen kiskoromtól él bennem, attól kezdve éreztem, hogy mindazt, ami bennem van, meg kell osztanom, ki kell adnom magamból. Emlékszem például, hogy sokszor a nagypapámnak mondtam verset, megsiratta, amit szerettem. Nem vagyok jó matematikából, nem tudok felépíteni egy templomot, viszont el tudom játszani valakinek a szerepét. És ha még el is gondolkoztatom általa a nézőt, akkor minden rendben van.

A hatvanas-hetvenes évek nagy színészgenerációja távolodik. Ön kik által inspirálódott?

Az egyik kedvenc filmem például a Hattyúdal, többek mellett Páger Antallal és Bodrogi Gyulával. Gyerekkoromban sokszor énekeltem magam kedvére a Villa Negrát. És szerencsém volt, mivel a színművészeti egyetem elvégzése után a Nemzeti Színházba kerültem. Közelről láttam Törőcsik Marit, Stohl Andrást, Molnár Piroskát, Kulka Jánost, Udvaros Dorottyát vagy éppen László Zsoltot, Sinkó Lászlót és Hollósi Frigyest. Ott élhettem velük, köztük, ami hatalmas ajándék a sorstól. Nekem könnyű utam volt, talán túl könnyű. Egyből a Nemzeti szerződtetett.

Nem mentem el fiatalon Angliába mosogatni, vagy Thaiföldre szétnézni, belemerülni egy másik világba, hanem azóta is játszom, és azóta is reggeltől estig a színház az életem.

Néha azt érzem, hogy mókuskerékké kezd válni, pedig azt nem akarom, hogy munka legyen egy szerep. De aztán jön egy új lehetőség, ami visszabillent, mint például Az ügynök halálában Biff szerepe.