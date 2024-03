Azahriah sem csak a tehetsége miatt volt hivatalos David Pressman vacsoraasztalához, még ha ő erről nem is tudott

A buliról nem hiányoztak a baloldali, Washington támogatását közvetlenül is élvező portálok újságírói sem, a közvélemény a 444.hu beszámolójából értesülhetett a nagykövetségen szervezett rendezvény hangulatáról. Az amerikai nagykövet és a baloldali sajtó szoros viszonyát mutatja az is, hogy nemrég az RTL Klub két műsorvezetője is a nagykövetségen vendégeskedett, de a régóta Soros támogatását élvező K-Monitor alapítója is részt vett Pressman által szervezett találkozón.

A kormányellenesség mellett az is közös a vendégekben, hogy a találkozóról és a nagykövettel folytatott beszélgetésekről soha nem árultak el semmilyen részletet sem.

David Pressman vendéglistáján eddig kizárólag baloldali, vagy nem nyíltan kormánypárti influenszerek, sztárok, vállalkozók, sportolók és újságírók szerepeltek. A nyíltan jobboldali hírességek, politikusok vagy újságírók eddig még sosem kaptak vacsorameghívást Pressman nagykövettől, aki egyébként leginkább csak a baloldalhoz köthető eseményeken vett részt, például a Pride-on.