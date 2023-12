„A magát nagykövetnek álcázó politikai aktivista netán »elosztópontokat« keres.

A nagypolitika világában semmi sem történik hiába vagy véletlenül.

A woke elsődleges célpontjai a fiatal generációk; a tapasztalat nélküli, kialakulatlan személyiségek, akiket könnyű táncba vinni. Ehhez aktorok vagy ahogy Lenin mondta a párt transzmissziós szíjaira van szükség, akik az ideológiát lecsepegtetik a kultúrán keresztül a néphez.

Ezzel már a mi derék baloldalunk is próbálkozott, amikor hatalmas követőtáborral rendelkező közösségi média sztárokat vont be a kampányába (lásd pl: Osváth Andrea)- igaz akkor sikertelenül. Ennek ellenére a módszer világszerte működik és úgy tűnik, hogy a derék amerikai baloldali barátaink újra élnének is vele.

Közeledik 2024!! légy résen és egy szavát se hidd el a baloldalnak!!”