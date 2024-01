Szilágyi Áron magyar kardvívó olimpikon, Závada Péter költő, Tarnóczi Jakab színházrendező és az RTL két műsorvezetője, Puskás-Dallos Peti és Bogi is vacsorameghívást kapott David Pressmantól, amit el is fogadtak.

Az USA magyarországi nagykövete már tavaly is meghívott ismert magyar közszereplőket a rezidenciájára, többek között Azahriah is vendégeskedett már nála, hogy a széderestéző Gyöngyösi Mártonról ne is beszéljünk.