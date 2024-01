„Románia zászlaját sosem éreztem magaménak, a magyart annál inkább” – így motiválná az erdélyieket Varga Csaba hegymászó

Az expedíció videós összefoglalójában látszott, amint a csúcson Varga Csaba felmutatta többek között a Nagyvárad feliratú magyar zászlót és a székely lobogót is.

Románia zászlaját sosem éreztem magaménak, a magyart annál inkább”

– szögezte le a sportember, aki tettével többek között arra szeretné motiválni az erdélyieket, hogy ne asszimilálódjanak, maradjanak magyarok.

Pakisztán olcsóbb, 3 millió forint egy expedíció

Nézői kérdésre elárulta, a legendás Erőss Zsolt kolozsvári előadása nagy hatással volt rá, ezért kezdett el komolyabban foglalkozni a hegymászással. Nem véletlenül Pakisztánba utazott először 8 ezer méter feletti csúcstámadásért: jóval olcsóbb, mint Nepál, ő az alaptábori ellátást veszi igénybe, az expedíció körülbelül 3 millió forintba került legutóbb.

„Ez olcsó expedíció volt, ezért mentem oda. Meg azért, mert meg akartam mászni a Nanga Parbatot” – mondta nevetve.

Varga Csabát az általános fizikai felkészülésről is kérdezték: napi 10-20 kilométer futás, valamint a szezonalitásnak megfelelő edzés, azaz télen jégmászás, terepsí, máskor sziklamászás, ultrafutás, túrázás. „180 kilométernyi futás után megtanulsz túllépni a holtpontokon” – tette hozzá. A fagyással kapcsolatos sérülésekről azt mondta, ő is visszafordult egyszer, mert nem érezte a lábujjait, most már a fűthető zoknik valamelyest segítenek ezen. De a legjobb, amit a hegymászó tehet, hogy gyors és erős, így minél kevesebb időt tölt a zord körülmények között – márpedig a körülmény általában zord.

Arra koncentráltam a Nanga Parbat csúcsán, hogy meglegyenek a videók, de nem volt benne semmi élvezetes. Rettentően fújt a szél és hideg volt

– mondta Varga Csaba, állításait a videofelvételek is alátámasztották, amelyeken elképesztő hangerővel süvített a szél.

A hegy lábánál Nagy-Britanniáról álmodoznak

Miután az MCC geopolitikai műhelyének meghívására tartott előadást Budapesten, beszélt a pakisztáni körülményekről is. Úgy látja, sokat fejlődött az ország az elmúlt években, főképp kínai pénzből, ám az Indiával szembeni ellentét érződik a mindennapokban, rengeteg a katona. Sőt, a helyiek büszkeségként élik meg, ha például a légierőnél dolgozhat valamelyik gyermekük. Mivel azok az európaiak, akikkel ők találkoznak, többségében gazdagok, úgy hiszik, a mi kontinensünk a Kánaán, főképp Nagy-Britanniában szeretnének letelepedni.

A szerző a Corvinák újságírója.

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton