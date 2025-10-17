Ft
Budapesti békecsúcs propaganda hír csúcs Magyar Péter Donald Trump Vlagyimir Putyin EU ország

Ezt már lehet vergődésnek nevezni? – Avagy, amikor Magyar Péter elhozza a békét a világban

2025. október 17. 15:02

A Tisza propaganda portálok még ocsúdnak a hír hallatán, egyelőre még nem született meg a központban(?) , hogy mit is kéne erről gondolniuk az ellenzéki szavazóknak.

2025. október 17. 15:02
null
Dezse-Zelenka Dóra
Pesti Srácok

„Juszt László emellett még nagyon aggódik Ukrajna szuverenitásáért és határaiért (amikről amúgy konkrétan ők maguk mondtak le – mármint a szuverenitásról – amikor konkrétan kiárusíották az országukat többek között az amerikaiaknak, most pedig rá bízzák magukat teljes egészében von der Leyen néni kegyeire). Juszt egyébként ismét bemutatta, hogy mekkora idióta, mert bizony úgy, ahogyan egy háborúnak, egy békének is van hatása a gazdaságra is. Azok, akik világosan látnak, 2022 februárja óta látják, hogy az uniós szankciók nem oroszország, hanem az eu-s országok gazdaságára lettek brutálisan negatív hatással, a Juszt-félék persze ezt is tagadták/tagadják folyamatosan. Egyébként pedig de, ha hamarosan tényleg véget ér a szomszédunkban zajló véres háború, akkor bizony abban is bízhatunk, hogy ez a gazdasági mutatókra is pozitív hatással lesz. Szóval de, kedves László, lehet, hogy olcsóbb lesz a kenyér.

A Tisza propaganda portálok még ocsúdnak a hír hallatán, egyelőre még nem született meg a központban(?) , hogy mit is kéne erről gondolniuk az ellenzéki szavazóknak, így a HVG is csak egy Daily Telegraph-on megjelent véleményt tudott szemlézni, amely szerint »csúcs pofon az EU-ban mindazoknak, akik azt remélik, hogy Magyar Péter jövőre megbuktatja Orbán Viktort«. És ez a felvetés amúgy igaz is, ennél többet várunk, fiúk, ez így kevés lesz, Péter majd megint kommentel!!!

Trump bejelentése tehát egy valódi »békebomba« volt a közvélemény számára. A teljes munkaidős vergődőkön kívül gyakorlatilag mindenki kíváncsian várja, hogy mi fog kisülni ebből, azt pedig nem lehet elhazudni – még akkor is, ha néhányan ezt megpróbálják –, hogy ez egy történelmi pillanat lesz itt kishazánkban.”

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

karcos-2
2025. október 17. 17:02
Tisza Párt aktivistái megpróbálhatnak merényleteket végrehajtani.
Válasz erre
0
0
csulak
2025. október 17. 16:37
Poloskának kobakjában nem jár más mint ármány, Szegénykének az agyában van talán egy zárvány. Rosszra hajló híveinek ö olyan mint egy bálvány, Ám számunkra ö vezetöként lenne súlyos hátrány, Mert lelkében és jellemében sötét mint a kátrány.
Válasz erre
0
0
csulak
2025. október 17. 16:37
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
angie1
2025. október 17. 16:37
Tegnap este óta eltelt 20 óra kb. és ezek még mindig borogatják a fejüket, nehogy gutaütést kapjanak! A sokktól megszólalni sem tudnak! Néznek jobbra meg balra, de ez egy qva nagy gyomros volt! Ebből is látszik, hogy megrendült a világ! Én egyet tudok ehhez mondani: nagyon büszke vagyok a főniékre és amióta ők vannak, jó magyarnak lenni!
Válasz erre
0
0
