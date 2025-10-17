„Juszt László emellett még nagyon aggódik Ukrajna szuverenitásáért és határaiért (amikről amúgy konkrétan ők maguk mondtak le – mármint a szuverenitásról – amikor konkrétan kiárusíották az országukat többek között az amerikaiaknak, most pedig rá bízzák magukat teljes egészében von der Leyen néni kegyeire). Juszt egyébként ismét bemutatta, hogy mekkora idióta, mert bizony úgy, ahogyan egy háborúnak, egy békének is van hatása a gazdaságra is. Azok, akik világosan látnak, 2022 februárja óta látják, hogy az uniós szankciók nem oroszország, hanem az eu-s országok gazdaságára lettek brutálisan negatív hatással, a Juszt-félék persze ezt is tagadták/tagadják folyamatosan. Egyébként pedig de, ha hamarosan tényleg véget ér a szomszédunkban zajló véres háború, akkor bizony abban is bízhatunk, hogy ez a gazdasági mutatókra is pozitív hatással lesz. Szóval de, kedves László, lehet, hogy olcsóbb lesz a kenyér.

A Tisza propaganda portálok még ocsúdnak a hír hallatán, egyelőre még nem született meg a központban(?) , hogy mit is kéne erről gondolniuk az ellenzéki szavazóknak, így a HVG is csak egy Daily Telegraph-on megjelent véleményt tudott szemlézni, amely szerint »csúcs pofon az EU-ban mindazoknak, akik azt remélik, hogy Magyar Péter jövőre megbuktatja Orbán Viktort«. És ez a felvetés amúgy igaz is, ennél többet várunk, fiúk, ez így kevés lesz, Péter majd megint kommentel!!!

Trump bejelentése tehát egy valódi »békebomba« volt a közvélemény számára. A teljes munkaidős vergődőkön kívül gyakorlatilag mindenki kíváncsian várja, hogy mi fog kisülni ebből, azt pedig nem lehet elhazudni – még akkor is, ha néhányan ezt megpróbálják –, hogy ez egy történelmi pillanat lesz itt kishazánkban.”

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP