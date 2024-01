Győzike visszavágott Dúró Dórának, Bayer Zsolt Toroczkainak ment neki – közben felcsavarták a kormányellenes hangerőt Brüsszelben, de Berlinben is!

Talán Karácsony Gergely főpolgármester még el sem fogyasztotta hétfő reggeli kávéját, mikor a Mandiner felületén már arról lehetett olvasni, mit válaszolt Gáspár Győző zenész, médiaszemélyiség Dúró Dórának, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselőjének felvetésére, miért köszöntötte fel születésnapján mások mellett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mellett Novák Katalin köztársasági elnök is. Dúró nem kertelt, szerinte azért tettek így, mert a showman „szavazatokat hoz a Fidesznek”, másfelől „szimbolikus üzenete” van.

Győzike viszont nagyon nem így látja,

mint portálunknak fogalmazott, a radikális politikus úgy rohant neki Nováknak – „de szerintem inkább a falnak” –, hogy nem is tudta a történet hátterét. „Fontosabb volt neki, hogy hergelje a követőtáborát, hogy jöjjenek a like-ok. Az pedig jellemző, hogy a koszos cigány, meg retkes cigány kifejezések ma is ott virítanak a hozzászólások között. Tudom, szólásszabadság van. Tudom, a Mi Hazánknak ez is belefér”, vélekedett a zenész.