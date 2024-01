Dúró Dóra nem tudta szó nélkül hagyni, hogy Novák Katalin felköszöntötte Győzikét a születésnapján

„Mi az oka annak, hogy Novák Katalin felköszöntötte Győzikét?”

Ezekre reagált közösségi oldalán Dúró Dóra, a Mi Hazánk politikusa. Úgy fogalmazott, „a Fidesz szavazatfelhajtó reklámszakembereit nem igazán érdekli a köztársasági elnöki hivatal tekintélye, de az a baj, hogy a jelek szerint a hivatalt viselő köztársasági elnököt sem.” Azzal folytatta, „Gáspár Győző, akivel kapcsolatban nem igazán lehet értelmesen meghatározni, hogy micsoda, 50 éves lett, Magyarország köztársasági elnöke pedig begyakorolt mozdulattal tollat ragadott, és aláírta a »showmant« felköszöntő levelet.

Úgy gondolta, ez egy olyan esemény, amelynek kapcsán Magyarország első számú közjogi méltóságának teendője van,

és véletlenül sem mulasztotta el sűrű elfoglaltságai közepette sem megírni levelét. A politikában minden cselekedetnek oka és szimbolikus üzenete van.”

„Mi az oka annak, hogy Novák Katalin felköszöntötte Győzikét?” – tette fel a kérdést a politikus.

„A Fidesz, szavazótáborának összetételét tudomásul véve, stratégiát váltott.

Az értelmiség ebben a társadalmi környezetben nem képes annyi szavazatot hozni a Fidesznek, amennyivel nyerni lehet.

A celebek azokat a tömegeket szólítják meg, akiket az értelmiség nem tud, akikhez az értelmiség nem jut el – ezért önt el mindent a Fidesz mellett nyilatkozó celebek hada. Hogy ennek milyen társadalmi-morális következményei vannak fiataljainkra nézve, az cseppet sem érdekli a hatalomtechnikusokat” – jelentette ki Dúró Dóra.

„Novák Katalin azt üzeni, hogy neki is azok számítanak, akik szavazatot hoznak a Pártnak”

Majd arra is kitért, hogy Győzike szavazatokat hoz a Fidesznek. „Novák Katalin azt üzeni, hogy neki köztársasági elnökként is azok számítanak, akik szavazatot hoznak a Pártnak. »Kifejezi a nemzet egységét…?« Ugyan. Minek, ha a felével is elműködik?”

„Novák Katalin nemcsak azt mutatta meg, hogy küldő pártjához hasonlóan nem tartja be az ígéreteit, hanem azt is, hogy elnökként kiszolgálja a Fidesz pártpolitikai érdekeit, engedelmeskedik kommunikációs utasításainak, pártszempontjait érvényesíti.

Ennyire nem maradt a köztársasági elnöknek tartása, tekintélye, ennyire kell a szavazat.

Néha már krumpli sem kell hozzá” – zárta gondolatait a Mi Hazánk politikusa.

***