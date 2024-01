Győzike kemény választ adott Dúró Dórának

Meglepődött Dúró Dóra bejegyzésen?

Egyáltalán nem. Kampány van. Csak annyi kérdésem lenne Dúró Dórához:

ha meghívják egy születésnapra, akkor rá sem hederít? Válaszra sem méltatja? Vagy udvariatlan lenne?

Úgy rohant neki Novák Katalinnak – de szerintem inkább a falnak –, hogy nem is tudta a történet hátterét. Fontosabb volt neki, hogy hergelje a követőtáborát, hogy jöjjenek a like-ok. Az pedig jellemző, hogy a koszos cigány, meg retkes cigány kifejezések ma is ott virítanak a hozzászólások között. Tudom, szólásszabadság van. Tudom, a Mi Hazánknak ez is belefér. Egy politikustól ugyanakkor az ember elvárná, hogy tájékozott legyen és úgy szóljon a követőihez a Facebookon. Azt is írja nyakatekert okfejtésében, hogy miután engem felköszöntött Novák Katalin, „nem maradt a köztársasági elnöknek tartása, tekintélye, ennyire kell a szavazat.” Szerintem a Mi Hazánknak kellene nagyon a szavazat. Ezért született ez a Dúró Dóra-poszt is.