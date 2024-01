Trump lesz a republikánusok elnökjelöltje? Most indul a nagy előválasztás szezon!

Donald Trump vezet, mögötte alaposan lemaradva Nikki Haley volt dél-karolinai kormányzó és ENSZ-nagykövet a második, valamint Ron DeSantis floridai kormányzó a harmadik a Republikánus Párt elnökjelöltségéért olyó harcban a hétfői iowai elnökjelölt-választó gyűlés (kaukusz) előtt – írja a Fox News.

A Des Moines Register/Mediacom/NBC News szombaton közzétett, utolsó felmérésében Trump 48, a neokon Haley 20, DeSantis pedig 16 százalékon állt. A biotech-iparban utazó, milliárdos Vivek Ramaswamy, aki a versengés másik indiai származású résztvevője Haley mellett, 8 százalékon áll, bár az előző hónapban rengeteget kampányolt Iowában. Mindez azt jelenti, hogy Nikki Haley igen sokat javított az előző időszakban.

Még érdekesebb, teszi hozzá a The Hill, hogy

Nikki Haley iowai támogatóinak 43 százaléka inkább szavazna Joe Biden jelenlegi demokrata elnökre, mint Donald Trumpra,

ha megint kettejük közül kellene választania; és csak 23 százalékuk választaná Trumpot, 8 százalék pedig az eredetileg demokrata, de már független jelöltként induló, baloldali-populista Robert F. Kennedy Jr-t támogatná.

Az iowai republikánus kaukusz résztvevői közül 74 százalék úgy gondolja, Trump megnyerhet egy választást az ellene folyó perek ellenére, 23 százalékuk szerint viszont szinte lehetetlen nyernie Joe Biden ellenében.

A felmérést január 7-12 közt készítették 702 kaukuszrésztvevő megkérdezésével, a hibahatár 3,7 százalék.

Az iowai kaukuszon negyven iowai delegációtagot választanak a republikánusok nemzeti gyűlésére, ami majd dönt az elnökjelölt személyéről. A delegáltak arányos rendszerben szavaznak, azaz nem mindannyian a kaukusz nyertesére adják a voksukat, hanem arányosan osztják az el a jelölt-jelöltek közt.

A demokraták 2024-ben nem tartanak előválasztást Iowában.

A FiveThirtyEight szakportál azt írja: az összamerikai felmérésekben a republikánus jelölteket tekintve nem meglepő módon Trump 62,8 százalékkal vezet, Iowában magában azonban „csak” 52,7 százalékkal. Nemzeti szinten Haley és DeSantis fej-fej mellett van, 11,9 és 11,8 százalékkal, Ramaswamyt 4 százalékra mérik. Nemzeti szinten a The Hill szerint 52, Iowában 35 százalékponttal vezet Trump.

Joe Biden elnök elutasítottsága nemzeti szinten 56,4 százalék, elfogadottsága 38,4 százalék.

Mit érdemes figyelni?

Iowában iszonyatos hidegben gyűlnek össze a republikánusok, hogy jelöltet válasszanak. A republikánus szenátorok nagy Trump-győzelemre számítanak, még Mitt Romney, Trump nagy párton belüli ellenfele is belátta, hogy Nikki Haleynek nincs igazán esélye legyőzni a volt elnököt. A The Hill által megszólaltatott szakérő szerint ha Trump legalább 50 százalékkal győz, végleg bezárulhat az ajtó kihívói mögött. Ha nem nyer legalább 30 százalékkal, akkor a volt elnök alulteljesíti a várakozásokat. Az is izgalmas kérdés, hogy Ron DeSantis versenyben marad-e Iowa után.

Ugyan a Slipknot által is megénekelt Iowa egy középnyugati állam pusztán 3,2 millió lakossal (amivel a harmincadik helyet foglalja el), és nem határállam, mégis a bevándorlás az egyik fő téma a kampányban.

Az iowai republikánus választók minden jel szerint az időjárás ellenére is lelkesek.

Az iowaiak este hat körül gyűlnek össze, az eltolódás hét óra, azaz itthoni idő szerint éjjel egy körül indul a dzsembori.