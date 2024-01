Hanyatlik-e Amerika, és mi a baja Európával?

Mindazoknak a folyamatoknak, amelyekről beszélt, mik lehetnek a külpolitikai következményeik?

Az alapvető irány most már évek óta a befelé fordulás, de ezt nem célszerű izolacionizmusnak nevezni. Egyrészt az Egyesült Államok elszigetelődése történelmi távlatban és csak részben igaz, ráadásul inkább Európára vonatkozik: eredetileg az Újvilág távol akarta tartani magát a régitől, mivel ez utóbbi politikai, gazdasági és társadalmi elemeit erkölcstelennek tartotta. A transzatlanti kapcsolatoknak is van egy fejlődési íve, ami a 20. században – különösen a második világháború után – fordult abba a stációba, amit ma ismerünk, de így is visszatérő amerikai panasz mindkét párt berkeiből, hogy

Európa akkor is gondot okoz, ha gyenge; és akkor is, ha erős,

vagy annak képzeli magát.

Az Egyesült Államok és Európa viszonya egy külön beszélgetést érdemelne, mert nagyon összetett, viszont annyit kiemelnék, hogy az amerikai izolacionizmus vádja is főleg európai gondolat, amiben gyakran felfedezhető részrehajlás: attól, hogy egy amerikai elnök kevésbé foglalkozik Európával, vagy bizonyos európai érdekeket sértő intézkedéseket hoz, még nem jelenti azt, hogy elszigetelődik. Trumpot szokás ezzel vádolni – annak ellenére, hogy elnökségének külpolitikája elképesztően aktív volt –; de emlékezzünk vissza, hogy az Obama- és a Biden-elnökségnek is volt néhány hasonló pillanata. A Trump-elnökség óta nyíltan kijelentett álláspont, hogy kiújult a geopolitikai verseny, az elmúlt harminc év politikai és gazdasági trendjei pedig arra késztetik Washingtont, hogy újrahangolja a nemzetközi rendet – amire egyébként a kihívók, elsősorban Kína is törekszik –, ez pedig egyelőre aktív, de megfontoltabb, vagyis kevesebb költséggel járó külpolitikát kíván.

Megjelent egy kötetük az amerikai evangéliumi mozgalomról. Van még ereje ennek a mozgalomnak, akár politikailag, akár spirituálisan?

Szerzőtársaimmal alapvetően három okból tartottuk fontosnak az amerikai evangéliumi mozgalom bemutatását. Egyrészt az észak-amerikai evangéliumi keresztény csoportok elvitathatatlan történelmi és kulturális hatást gyakoroltak az Egyesült Államok politikai rendszerére és külkapcsolataira, ezért saját magukról és az országról kialakított képük külön figyelmet érdemel. Másrészt itt nem egyetlen nagy monolitról van szó, hanem egy rendkívül szerteágazó, összetett és fluid halmazról, melynek különböző szereplői

más-más időkben, eltérő témákban és változatos módszereken keresztül befolyásolták az amerikai közéletet.

Harmadrészt pedig elmondható, hogy bár az észak-amerikai evangéliumi keresztény csoportok közéleti aktivitásának híre hazánkba is eljut, Magyarországon viszonylag kevésbé minősül kutatott témának, legalábbis kevesen próbáltak átfogó politikai-társadalmi képet festeni róluk. Kollégáimmal igyekeztünk egy hiánypótló anyagot írni, melyen keresztül az olvasók megismerhetik az észak-amerikai evangéliumi keresztények történetét, politikai-társadalmi meghatározottságát és jövőképét, kiemelkedő közéleti képviselőit, a törvényhozáshoz és a médiához fűződő viszonyukat, valamint néhány konkrét kérdésben – az abortuszvitában, az Izrael-politikában és a szabadságjogok támogatásában – játszott szerepét.

Bár nem egy egységes tömbről beszélünk, e csoportok politikai befolyása ma is jelentős, aminek számos oka van, de én most csak egyet emelnék ki: határozott világképpel rendelkeznek, ami mellett nyíltan ki is állnak. A hitük gyakorlásában az egyik legaktívabb közösségek tartoznak ide, akiknek egy része a leginkább fogékony arra, hogy vallási meggyőződésüket átörökítsék a következő nemzedéknek.

Az észak-amerikai evangéliumi keresztények a konzervatív erőtér gerincét adják,

akik egyszerre képeznek jól mobilizálható és kitartó szavazóbázist. Akár sikerül őket megszólítani, akár nem, a politikusok rendszerint megérzik e csoportok szeretetét vagy épp haragját.