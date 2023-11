Megint nagyot buktak a republikánusok, konzervatív államokban voltak sikeresek a demokraták

A demokraták örülhettek a héten szerda reggel, miután több választást is tartottak kedden Amerikában.

Kedden Kentuckyban és Mississippiben, két mélyen konzervatív államban tartottak kormányzóválasztást, Virginiában kongresszusi választást, az úgyszintén elég konzervatív Ohióban pedig az abortuszról szavaztak.

Ohióban ráadásul azt követően tartottak az abortuszról népszavazást, hogy jó egy éve a Legfelsőbb Bíróság eltörölte a híres Roe v Wade szabályozást, amely szövetségi szinten szabályozta a kérdést – a bíróság visszautalta azt tagállami szintre. A népszavazás alkotmányba foglalta az abortuszhoz való jogot. Ezzel a sorban a hetedik ilyen tagállam.

Kentuckyban a kormányzóságért induló republikánus főügyésszel, Daniel Cameronnal szemben megtartotta székét Andy Beshear demokrata kormányzó annak ellenére, hogy a vidékies, mezőgazdaságból élő tagállam az egyik legkonzervatívabb Amerikában. Beshear fő témája az abortusz volt.

Virginiában az iskolai gender- és faji ügyek mentén 2022-ben megválasztott Glenn Youngkin republikánus kormányzó alól kiment a teljes törvényhozás: a szenátusban a demokratáknak eddig is többségük volt, amit megtartottak, most azonban az eddig republikánus többségű képviselőházban is többséget szereztek. Ez a törvényhozás „megfagyását” vetíti előre. A billegő körzetekben a The Hill szerint a demokraták az abortusz ügyével állították maguk mellé a szavazók többségét. Youngkin 15 hetes abortusztilalmat vezetett volna be pár kivétellel, de ez sok volt a demokratáknak.

Egyedül Mississippiben könyvelhettek el sikert a republikánusok, ahol a demokrata kihívó Brandon Presleyvel szemben 5 százalékpontos győzelemmel megtarthatta kormányzói székét Tate Reeves. Érdekesség, hogy Presley kifejezetten hangsúlyozta a kampányban, hogy életpárti és abortuszellenes, pár kivétellel.

Kép: MTI/AP/Rogelio V. Solis