Népszerűtlen, alkalmatlan, túlkoros – nekiment Joe Bidennek a CNN

A legújabb felmérések megmutatták, hogy Biden milyen nehézségekkel néz szembe, miután kiderült, hogy az elnök sokkal kevésbé népszerű, mint a pártja.

Az új felmérések ismét kétségbe vonják Biden második ciklusának létjogosultságát,

aki ebben a hónapban tölti be 81. életévét – írta a CNN.

A CNN/SSRS új felmérése szerint Donald Trump korábbi elnök 49 százalékon áll Bidennel szemben, akinek a támogatottsága 45 százalék, és ez elég rossz hír az elnök számára – írta a portál. Az új közvélemény-kutatás mély elégedetlenséget mutat Biden munkájával kapcsolatban. A felmérés mutatja azt a megosztottságot is, amelyek a demokrata szavazók között uralkodik.

A CNN szerint a legijesztőbb, hogy az adatok azt mutatják:

az amerikaiaknak csupán egynegyede hisz abban, hogy Biden alkalmas az elnöki tisztség betöltésére.

A CNN friss felmérése is alátámasztja azt, amit a New York Times hétvégi közvélemény-kutatása is bemutatott. Biden támogatói pedig egyre bizonytalanabbak abban, hogy valóban jó döntés volt-e a jelenlegi elnök indulása.

Az elnök alacsony támogatottsága ellentétben áll azzal, hogy a közelmúltban a Demokrata Párt több sikert is elkönyvelhetett, Ohióban a választók megszavazták az abortuszhoz való jog bővítését az államban, Kentuckyban másodjára is nyert Andy Beshear demokrata kormányzó, Virginiában pedig megszerezték a többséget az állami képviselőházban.

A CNN szerint ezt azt jelentheti, hogy

a Demokrata Pártnak magasabb a támogatottsága, mint Bidennek.

Az elnök a közvélemény-kutatási adatokra reagálva közösségi oldalán azt írta, hogy az emberek szavaznak, nem kutatások. Ugyanakkor ez felveti a kérdést a CNN szerint, hogy nem lenne-e jobb egy másik demokrata jelölt, aki jobban össze tudja tartani a szavazókat?

A legnagyobb különbség a mostani és négy évvel ezelőtti helyzet között az, hogy

Bident nem Trumphoz képest ítélik meg a választók, hanem a politikai teljesítménye alapján,

az ígéretei és a személyes viselkedése alapján értékelik. Ebben pedig a CNN szerint nem áll jól a jelenlegi elnök.

Biden támogatói ugyanakkor úgy érvelnek, ha Trump kampánya beindul és újra minden nap találkozni fognak vele az emberek, akkor az Biden malmára fogja hajtani a vizet a kampányban. Továbbá abban bíznak, hogy az amerikaiak véleménye a gazdaságról javulni fog a következő egy évben, valamint az ellene irányuló büntetőeljárásokkal sikerül annyira lejáratni Trumpot, hogy ne tudjon megfelelő támogatást szerezni.

A CNN keddi felmérése különösen az elnök újraválasztási reményei szempontjából hordoz néhány riasztó figyelmeztetést: a portál szerint öt nagy problémával kell megküzdenie Bidennek.

Az életkor kérdése

Biden kora és

az elnöki feladat ellátására való alkalmassága a szavazók egyik legnagyobb kérdőjele.

Bidennek nem sikerül magához kötnie a fiatalabb szavazókat sem, akik rendkívül fontosak a demokrata kampány számára.

Trump ezzel szemben, aki maga is 77 éves, nem szenved ettől a kérdéstől. Energiája, úgy tűnik, meggyőzte a választókat arról, hogy fizikailag alkalmas a hivatal betöltésére. A CNN felmérése szerint a választók 25 százaléka gondolja úgy, hogy Bidenben megvan az állóképesség és az éleslátás a hatékony hivatalviseléshez, míg Trumpot 53 százalékuk tartja alkalmasnak az elnöki pozícióra. Ha az életkor valóban sok szavazó számára akadály, hogy Bidenre szavazzon, akkor az elnök nem sokat tehet ellene.

A választások után tölti be a 82. életévét, és egy esetleges második ciklus vége előtt 86 éves lenne.

Gazdaság

Az elnök stratégiája, amely a „Bidenomicsot” állította volna középpontba, kudarcot vallott. A rossz közérzet nosztalgiát idéz a választókban Trump elnöksége iránt.

A The New York Times felmérésében a csatatér államokban mindössze 19 százalék tartotta kiválónak vagy jónak a gazdaság Biden alatti teljesítményét.

Káosz a világban

Egy olyan időszakban, amikor úgy tűnik, hogy a világban a káosz uralkodik,

a választók Trumpot erősebb vezetőnek tartják.

A CNN felmérése szerint a mostani elnököt csak 36 százaléka tartja hatékony globális vezetőnek, míg 48 százalék gondolja ezt Trumpról.

A közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy az elnök támogatottsága csökken a fiatalabb szavazók körében is, főleg bizonyos külpolitikai kérdésekben képviselt álláspontja miatt. A CNN felmérése szerint a fiatalok körében 47 százalék támogatja Bident, míg 48 százalékuk Trumpot.

A történelem nem kedvez Bidennek

A demokrata vezetők érvei, miszerint a hivatalból indulás előnye Bidenl lesz, azt a tényt figyelmen kívül hagyják, hogy a népszerűségi mutatói elmaradnak azoktól az elődöktől, akik korábban képesek voltak megőrizni hivatalukat. Biden rosszabbul áll, mint Bill Clinton és Barack Obama, amikor újraválasztották őket. Clinton 52 százalékon állt 1995 novemberében Obama pedig 46 százalékon 2011-ben.

Bidennél egyedül Jimmy Carter volt népszerűtlenebb időarányosan.

Ez az összehasonlítás jól tükrözi, milyen politikai próbatétel elé néz Biden, és felveti a kérdést, hogy van-e elég tudása és energiája a visszavágáshoz.

A rossz közérzet utat nyithat Trumpnak

A CNN közvélemény-kutatásának legfontosabb tanulsága az, hogy minden akadályt számba véve Trumpnak reális esélye van arra, hogy visszatérjen a hatalomba. A CNN megállapította, hogy

az amerikaiak 72 százaléka szerint az országban ma rosszul mennek a dolgok,

és a nagy többség ezt gondolta Biden hivatalban töltött egész ideje alatt. A gazdaság negatív megítélése valószínűleg tovább rontja a közhangulatot. A demokrata szavazók ráadásuk sokkal kevésbé tűnnek elkötelezettnek és lelkesnek, mint a republikánusok. A CNN felmérése szerint például a republikánus és a republikánus érzelmű szavazók 71 százaléka rendkívül motivált arra, hogy a jövő évi elnökválasztáson részt vegyen, míg a demokraták és a demokrata érzelmű szavazók 61 százaléka mondta ezt.

Biden továbbá a demokraták legfontosabb szavazói körében sokkal rosszabbul áll, mint 2020-ban. A fekete szavazók körében 50 százalékponttal vezet Trump előtt, de 2020-ban 75 százalékpontos előnnyel nyerte el a feketék szimpátiáját.

A spanyol ajkú szavazók csak négy százalékponttal favorizálják jobban Bident Trumppal szemben, szemben a 2020-as 33 százalékponttal.

Ami még lényegesebb: Trump most négy ponttal vezet az el nem kötelezett szavazók körében

a CNN felmérésében, míg 2020-ban 13 ponttal elveszítette ezt a csoportot. Joe Biden számára az jelenti a nagy kockázatot, ha a kiábrándult fiatal és kisebbségi szavazók nem mennek el szavazni, és ezzel azt veszélyeztetik, hogy megnyerje a kulcsfontosságú billegő államokat.

A választók kétségbeesése a gazdasági helyzet miatt, az általános nemzeti csüggedés és az az érzés, hogy az események külföldön kicsúsznak az irányítás alól, mindig gondot jelent a hivatalban lévő elnökök számára.

A történelem pedig azt mutatja a CNN szerint, hogy az ilyen tényezők kombinációja biztosítja azokat a feltételeket, amelyre Trump számíthat.

Nyitókép: MANDEL NGAN, JIM WATSON / AFP