Mutatjuk, hogyan emelkednek a fizetések 2024-ben

Mekkora béremelésre számíthatnak a munkavállalók?

„A bértárgyalások már sok helyen lezárultak, de januárban is várhatók egyeztetések a vállalatvezetők a munkavállalók között. Átlagosan 8-10 százalékos keresetemelésekről születnek döntések” – mondta a Mandiner megkeresésére Mészáros Melinda.

A Liga Szakszervezetek elnöke kiemelte: a munkáltatók idén jellemzően bérfejlesztési csomagokban gondolkoznak. Ez azt jelenti, hogy az alapbérek elmúlt éveknél szerényebb emelése mellett a juttatásokat is emelik, így összességében elérhető a két számjegyű keresetnövekedés. Mészáros Melinda emlékeztetett: a november végén aláírt minimálbér-megállapodás bérajánlást is tartalmaz. Ebben a munkavállalói és a munkáltatói oldal arra kéri a vállalatokat, hogy jövőre is emeljék a béreket, megőrizve azok reálértékét.