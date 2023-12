Európai minimálbér: láthatáron a 400 ezer forintos legkisebb kereset!

Palkovics Imre emlékeztetett: már hónapok óta a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) napirendjén szerepel a Munkástanácsok javaslata, amely – kétéves átmenetet követően – már 2027-től teljesen új rendszert vezetne be a legkisebb keresetek megállapítására és a munkavállalók és a munkáltatók közötti ágazati szintű megállapodások gyakorlatára.

Új fejezet nyílik a magyar bérpolitikában

„Jelenleg Magyarországon gyakorlatilag csak az országos szintű szociális párbeszéd, vagyis a VKF keretében meghozott, a munkavállalókat és a munkáltatókat érintő döntések jellemzőek, valamint a helyi, vállalati szintű kollektív megállapodásokra van gyakorlat. Ma nagyjából a munkavállalók 20 százaléka tartozik valamilyen kollektív szerződés hatálya alá. Az Európai Unió minimálbér-irányelve kimondja, hogy a tagállamoknak olyan menetrendet kell 2024 végéig kidolgozniuk, és bemutatniuk, amellyel néhány éven belül ez a kollektív szerződéses lefedettség 80 százalékra nőne. Ez kizárólag az ágazati szintű érdekegyeztetés kiterjesztésével valósítható meg” – nyomatékosította Palkovics Imre.

Ehhez az elnök szerint kisebb törvénymódosításokra van szükség, például az ágazati párbeszéd bizottságokról szóló törvényben a munkáltatói érdekképviseletek reprezentativitási küszöbének csökkentésével.

Az ágazati párbeszéd bizottságokban az adott ágazat reprezentatív szakszervezetei, valamint munkáltatói érdekképviseletei köthetnek megállapodásokat. Ezeket a megállapodásokat pedig a nemzetgazdasági miniszter saját hatáskörben kiterjesztheti az adott ágazat egészére.

Palkovics Imre kiemelte: jelenleg a középszintű érdekegyeztetésnek nincs érdemi szerepe Magyarországon, egyedül a villamosenergia-ágazatban létezik ágazati szintű bérmegállapodás, és jól is működik, mivel az érintettek keresete magas, a munkavállalók többsége pedig elégedett a kollektív megállapodás tartalmával.

Ha a Munkástanácsok javaslatát elfogadják a szociális partnerek és a kormány, akkor a következő években felálló ágazati párbeszéd bizottságoknak lenne a feladatuk az adott ágazatban megállapítani a legkisebb adható keresetet, leghamarabb 2027-től.

Ez azt jelenti, hogy 2027-től átalakulna a most országos szinten meghatározott garantált bérminimum. Ez nem jelentené azt, hogy megszűnik a középfokú végzettséghez kötött minimálbér. Akár megmarad az országos szinten meghatározott összeg, akár megszűnik ebben a formában, az egyes ágazatokban meghatározott ágazati bérminimum lenne irányadó.

A Munkástanácsok elnöke elismerte, az érdekegyeztetés eddig nem jellemző gyakorlata természetesen nem máról holnapra alakul ki Magyarországon, ezért egy ilyen horderejű változás több év átmeneti időszak után működhet élesben. Az átmeneti esztendőkben ugyanakkor már kísérleti jelleggel érdemes lehet ilyen megállapodásokat kötni.

Az ágazatonként, területenként meghatározott kötelező legkisebb bérek megállapításán felül a megalakuló testületekben a munkavállalók és a munkáltatók képviselői gyakorlatilag mindenben megállapodhatnak, amely érinti az adott terület munkavállalóit. Ezek az ágazati megállapodások a kormány közreműködésével kiterjeszthetők az adott szektorban dolgozó összes alkalmazottra. Palkovics Imre kiemelte:

Nyugat- és Észak-Európában ezek az ágazati megállapodások régóta bevett gyakorlatnak számítanak és érdemben hozzájárultak a jóléti társadalmak kialakulásához.

Ezért az elnök abban bízik, az évtizedek óta nem tapasztalt változások jelentősen felgyorsítják a hazai bérek felzárkózását a nyugati tagállamokhoz, és erősítik a munkavállalók képviseleti jogát.

A garantált bérminimum betöltötte szerepét, de megérett a változásra

A fizetéseket érintően jelentős előrelépést jelentene az ágazati garantált bérminimumok rendszere. Ez a jelenleginél sokkal rugalmasabb rendszert jelentene, és garantálná, hogy például egy sofőr, vagy egy vendéglátásban dolgozó alkalmazott egy bizonyos – ágazati szinten megállapított, évente felülvizsgált – bruttó összegnél ne kereshessen kevesebbet.

Palkovics Imre emlékeztetett: Magyarországon a jelenlegi, kettős minimálbér-rendszer 2006 óta működik, ekkor lett bevezetve a középfokú végzettséghez kötött garantált bérminimum. Ezt a decemberben bruttó 326 ezer forintra emelkedő összeget akkor kötelező kifizetni, ha az adott munkakör betöltésének feltétele a legalább középfokú végzettség megléte.

A szakmunkás bérminimum bevezetésekor a szakképzettség elismerése volt a cél, illetve a Gyurcsány-kormány alatt elszabaduló munkanélküliség időszakában magasabb jövedelmet garantált a munkavállalóknak.

„Ma már nem a munkanélküliség, hanem a munkaerőhiány okoz nehézséget a gazdaság szereplőinek, akik a képzett szakemberek megtartása és megszerzése érdekében egyre több munkakörben olyan fizetéseket is felajánlanak, amelyek jelentősen meghaladják a bérminimum összegét. Nem csak a munkaerőpiac változása tette időszerűvé a rendszer felülvizsgálatát, hanem az a tény is, hogy egyre több új szakma jelenik meg a fejlődéssel, ezzel párhuzamosan több munkakör is megszűnik, például a digitalizáció miatt” – részletezte a Munkástanácsok elnöke.

Palkovics arra is rámutatott, a decembertől 266 800 forintra emelkedő minimálbér szempontjából is előnyös lenne az ágazati bérminimumok rendszere.

A garantált bérminimum jelentős emelését nem támogatják a munkáltatók arra hivatkozva, hogy jelentős emelése komoly nehézséget jelent a hazai mikro- és kisvállalkozásoknál. A bérminimum visszafogottabb emelésének következménye, hogy a minimálbér emelése is visszafogottabb annak érdekében, hogy szintje ne közelítse meg a garantált bérminimum szintjét.

A minimálbér magasabb szintje ugyanakkor előnyös lenne mind az érintett munkavállalók körében, mind a költségvetés szempontjából, mivel csökkenne a feketén, zsebbe fizetett jövedelmek aránya, ezzel tovább fehéredne a munkaerőpiac.

Jöhet a 400 ezer forintos minimálbér

Palkovics Imre leszögezte: noha a skandináv országokban vagy Ausztriában az ágazati bértarifa-rendszer számít az általános gyakorlatnak, így nincs is szükség országosan meghatározott kötelező legkisebb bérre, nálunk megmaradna a minimálbér.

A Munkástanácsok javaslata szerint a következő években a minimálbér összege jelentősen emelkedne, és kedvező esetben 2027-re, vagy 2028-ra utolérné a garantált bérminimum összegét. Ebben az időpontban ugyanakkor már élesben működnének az ágazati kollektív megállapodások, így az országosan meghatározott garantált bérminimum kivezethető lenne, vagy megtartása esetén szerepe jelentéktelenné válna.

A cél, hogy 2027-re a minimálbér összege elérje, vagy enyhén meghaladja a bruttó 400 ezer forintot.

Nálunk dől el az európai minimálbér összege

Az elnök emlékeztetett: a kormány az elmúlt időszakban többször is kiemelte, azt tartja kívánatosnak, ha évente legalább 5 százalékkal nőnek a hazai reál-keresetek. Ez azt jelenti, hogy idén legalább 10, a következő években pedig átlagosan 8 százalékos átlagkereset-emelkedés lenne ideális. Ezzel párhuzamosan a minimálbér jóval nagyobb arányban nőne. Noha az Európai Unió irányelve csak ajánlást fogalmaz meg a minimálbér ideális összegére, 2027-ben a bruttó 400 ezer forint fölé emelkedő legkisebb kereset minden, az ajánlásban megfogalmazott szempontnak megfelelne.