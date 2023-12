Magyarország 2024-ben bevezeti az európai minimálbért

Mutatjuk, miről hazudott Dobrev Klára és a magyar baloldal a választóknak

Az európai minimálbér Dobrev Klára és a DK, valamint korábban az MSZP fontos kampánytémája volt. A kifejezést ugyanakkor a baloldali pártok elsősorban a választók megtévesztésére, és a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező, általában alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező munkavállalók szavazatának megkaparintása volt a cél.

„Ez azt jelenti, hogy a többi uniós tagország kormányához hasonlóan az Orbán-kormánynak is kötelessége bevezetni az európai minimálbér-szabályozást, ami jelentősen emelni fogja a magyar minimálbért. Az idei évben például legalább 30 ezer forinttal lenne magasabb a minimálbér, mint enélkül az európai szabályozás nélkül.” – magyarázta az EP-képviselő, hangsúlyozva: ez egy nagy lépés az Európai Egyesült Államok felé.

Dobrev Klára az európai minimálbér-szabályozás 2022-es elfogadását követően azt állította, a gyakorlatban a kormánynak mostantól alkalmaznia kell az európai minimálbér számítási módhoz. A valóságban az irányelv világosan tükrözi a tagállamok azon legfontosabb feltételét, hogy a fizetésekkel kapcsolatos nemzeti önrendelkezés ne sérülhessen. Brüsszel a tárgyalások alatt szokatlan módon kimondottan gyakran hangsúlyozta, nem kíván ezen a területen elvonni tagállami hatásköröket, vagyis nem határoz meg uniós szintű módszertant, vagy konkrét összegeket.

A DK miniszterelnök-jelöltjének állítása éppen ezért is egyértelmű, hogy hazugság. „Csak minimális mozgástere lesz a kormánynak, mi azt szeretnénk, ha a mindenkori magyar minimálbér a mindenkori magyar mediánbér 60 százaléka lenne. Eszerint az idei (2022-es) nettó minimálbér is több mint 30 ezer forinttal lenne magasabb a mostaninál. A magyar kormány ettől eltérhet, de csak minimálisan és azt is egyeztetnie kell az Európai Bizottsággal” – állította Dobrev.

A baloldali politikus az európai minimálbér elfogadása után kiadott közleményében gyakorlatilag be is ismeri, korábban nem mondott igazat a választóknak: „2019-ben, a magyar európai parlamenti választás kampányában az egyik legfontosabb ígérete az volt, hogy el fogja érni az európai minimálbér bevezetését.”