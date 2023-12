„Felforgatók” – így ferdít a Telex, a 444 és a GKI a keresetekről

Hazánkban az infláció jelentősen lecsökkent, de a jövő év feladata, hogy visszatérjen az MNB által meghatározott célsávba. Az infláció az egyik dolog, ami meg szokta zavarni az észlelésünket, azt várjuk, ha az infláció csökken, akkor az árak is csökkennek, pedig csak az árak emelkedése csökken, vagy jó esetben megáll. Ezért aztán hiszünk azoknak a „szakértőknek”, akik szerint a KSH félrevezet, hazudik.

Az utóbbi hónapokban egyre többen lettek ezek a „felforgatók”, „politikai káoszt” előidézni kívánók – kölcsön véve Klaus megfogalmazását. A KSH két korábbi kicsit sem független elnöke, Mellár Tamás (jelenleg a „Párbeszéd” országgyűlési képviselője) és Katona Tamás (Horn Gyula kormánybiztosa, Medgyessy kormányban a miniszterelnöki kabinet vezetője, Gyurcsány kormány alatt a Magyar Államkincstár elnöke, Bajnai kormányban a Pénzügyminisztérium államtitkára) cikkükben azt állították, hogy októberben nem 9,9%, hanem 11% lett volna az infláció, ha az ő módszerükkel számolna a KSH.

Az írás megjelente után fél napon belül minden magyar ellenzéki média azonnal továbbadta a hírt, persze úgy, hogy a KSH a kormány nyomására mutatta ki a 9,9%-os inflációs adatot. Egy napon belül már a nemzetközi sajtóban is megjelentek a lejárató cikkek, s az egész „külföld” azzal volt tele, hogy Magyarországon nincs demokrácia, már a KSH sem független. Nem igazán volt még hazai visszhangja sem a KSH válaszának.

A másik dolog, ami megzavarja az észlelésünket a bevételeink, a keresetünk alakulása.

Ha megjelennek az aktuális keresetei adatok (2023. októberében 564.400 Ft volt a havi bruttó átlagkereset), akkor egyből halljuk, hogy nem is igaz. Máig szeretik ezeket a cikkeket a BKV 2022 júniusi buszsofőröket toborzó hirdetésével illusztrálni, amin még 434 ezer Ft átlagfizetés szerepel, holott 2023 decemberben a buszokon már 730 ezer Ft-tal találkozhatunk, s a tatai tüzérek is 737 ezer Ft-ot ígérnek a jelentkezőknek.

A „felforgatók” a statisztikai tények megkérdőjelezésével tudnak igazán sokak számára hihetők lenni. A GKI folyamatosan arról ad ki rövid, nem alapos, néha csak másfél oldalas „elemzéseket”, miszerint a KSH hamis adatokat közöl a keresetek alakulásáról.

A NAV adatait szokta összekutyulni a KSH adatokkal a szakmaiság teljes mellőzésével (amit aztán az ellenzéki média, lásd a 444 rendre átvesz), amire a NAV türelmesen és számos alkalommal kifejtette már, hogy „súlyos szakmai hibát követ el, aki összeveti a NAV-adatokat a KSH-adatokkal”.

Miért is? Mert a NAV az SZJA bevallókról járulékalapjáról ad ki ÉVES adatokat, s badarság azt állítani, hogy ezt 12-vel elosztva a havi átlagkeresetet kaptuk meg. Ezzel a számítással egy pályakezdőt, aki csak szeptember-december között dolgozott négy hónapon át, vagy egy év közben nyugdíjba vonulót, aki szintén csupán pár hónapig rendelkezett keresettel – hibásan – úgy tekintünk, mintha 12 hónap alatt kereste volna meg az aktuális évben összegyűlt bevételét. Sőt, a nyári szünetben egy hónapot dolgozó diákok is bele tartoznak a bevallók körébe. Így lesz 5 millió körüli a NAV-nál a bevallók száma.

A KSH módszertana sokkal precízebb. Csak a teljes munkaidőben dolgozó alkalmazottakat vizsgálja, nem foglalkozik a részmunkaidősökkel és a vállalkozókkal sem. Nem éves kereseteket, hanem havi bruttó átlag, medián, valamint rendszeres átlagkeresetet számol, illetve az 5 fő feletti munkáltatóknál alkalmazásban levők esetében minden évben kiadja az októberi hónap átlagos alapbérét is. Tehát aki nyáron egy hónapot dolgozik, azt csak abban a hónapban veszi figyelembe. A KSH válasza ebben a kérdésben is több nyilvánosságot érdemelt volna véleményem szerint.

A „felforgatók” legfrissebb álhíre most szerdán, karácsony után jött ki a Telexen, amiben az MNB legfrissebb inflációs jelentésének egyik grafikonját értelmezték félre. A jelentés 49. oldalán található 3-26. ábra a NAV 2022-es járulékbevallásából készült, s mutatja a járulékalapok eloszlását. Sajnos a címe valóban félreérthető, mert „átlagkeresetek eloszlása” szerepel benne, s a tengelyfeliratban „átlagbér”-t találunk. A laikus olvasó nem biztos, hogy tud különbséget tenni a havi átlagos alapbér, a havi átlagkereset és az éves járulékalap tizenketted része között. Az alapbér a munkaszerződésünkben szereplő havi alapösszeg, amire jönnek a rendszeres és nem rendszeres pótlékok, prémiumok, egyéb juttatások, s mindezek együtt adják ki a keresetünket.

A legfontosabb bér és kereseti értékek 2022-ben a KSH adatai szerint (Ft): 100 000 közfoglalkoztatotti bérminimum 200 000 minimálbér 260 000 garantált bérminimum 499 980 teljes munkaidős átlagkereset 388 943 teljes munkaidős medián kereset 419 259 5 fő feletti munkáltatók teljes munkaidős alkalmazottainak átlagos bruttó alapbére októberben 457 210 teljes munkaidős rendszeres bruttó átlagkereset

Sajnálatos, hogy most az MNB is elkövette azt a hibát, amit a GKI szokott, pedig a NAV szerint is: „súlyos szakmai hibát követ el, aki összeveti a NAV-adatokat a KSH-adatokkal”. Nem kellett volna a NAV adatokat bemutató grafikonra rátenni a minimálbért, a garantált bérminimumot, s az általuk „közmunka program”-nak hívott közfoglalkoztatotti bérminimumot, s meg kellett volna említeni, hogy a NAV járulékadatbázisában szerepelnek a részmunkaidősök, a nem 12 hónapon át dolgozók, valamint a nem alkalmazotti munkaviszonyban dolgozók is. A vállalkozók nagy része saját magát garantált bérminimumra „jelenti be”, s ők 589 ezren voltak 2022-ben. A KSH adataiból tudjuk azt is, hogy 239 ezer fő volt átlagosan részmunkaidős foglalkoztatott. További legalább hatszázezerre becsülöm azoknak a számát, akik nem dolgozták végig a 12 hónapot a tavalyi évben (s ez még jóval magasabb is lehet).

Az MNB ábráját félremagyarázók állítják: a KSH-átlagkereset alatti összegért dolgozik a foglalkoztatottak 75%-a. Azt elfelejtették leolvasni, hogy a KSH mediánértékénél az ábra szerint 60%-a keresett kevesebbet, holott a medián definíciójából következik, hogy az a középső érték, tehát alatta és fölötte is 50-50% kell dolgozzon.

Legalább ez a 10%-os „elcsúszás” kételyt kellett volna ébresszen az újságíróban, hogy valamit „benézett”, hamis az elemzése. Sajnos előbb ütötte le az „enter”-t, s tette ki a cikket, mielőtt ellenőrizte volna a számításait.

Figyeljünk oda a „felforgatókra”! Ne hagyjuk félrevezetni magunkat – még a jövő évi választási kampányokban sem.

Remélem, segítettem, s már érthető, mit kellett volna precízebben megvizsgálni a cikk írásakor.

A szerző munkaerőpiaci szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézetének munkatársa

