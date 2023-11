Küzdelem a baloldal lelkéért

Lapszámunk címlapembere, Schiffer András évek óta rendíthetetlenül kikéri magának, ha bárki a füle hallatára lebaloldalizza a parlamenti ellenzéket. Szerinte ma a magyar politikát két jobboldali tömb alkotja, egy progresszív és egy konzervatív; 2002 és 2010 között előbbi volt kormányon és utóbbi ellenzékben, a helyzet utána megfordult. A valódi baloldal pedig a parlamenten kívül van, mondja a Lehet Más a Politika alapító elnöke.

Ettől a rendíthetetlenségtől talán nem független Schiffer növekvő ázsiója mindazok körében is, akik egyébként a hátuk közepére nem kívánnák hősünk adó-, ipar- és külpolitikai nézeteit. A hitelesség kemény valuta a politikában; rendkívüli helyzetekben aprópénzre is váltható. Onnan is érkezhetnek egy hiteles emberhez szavazók, ahonnan álmában sem várta volna. S ezt – jó másfél évvel a katasztrofális 2022-es vereség után – mintha kezdenék felismerni néhányan. Sorban ülnek fel a halottak.