Ők lesznek az ellenzéki polgármesterjelöltek a fővárosi kerületekben

A X. kerületben fideszes az első ember, D. Kovács Róbert Antal csaknem 7 százalékponttal verte meg 2019-ben a szocialista ellenfelét. Itt

még nem dőlt el, ki méreti meg magát, de nem valószínű, hogy újra az MSZP-s Somlyódy Csaba, nagy valószínűséggel inkább a DK jelöl.

A XI. kerületben viszont –bár korábban a kora miatt ez nem volt egyértelmű –, nem kérdés, hogy az inkumbens Gyurcsány-párti László Imre száll újra ringbe.

A XII. kerület is gyakorlatilag a Fidesz hitbizományának számít, nem is nagyon várható Pokorni Zoltán trónfosztása. Így itt nem nagyon tülekednek az ellenzéki pártok, ráadásul az egyre erősebb Kutyapárt elnöke, Kovács Gergő is elindul, és ezzel nem is viccel. Nagy valószínűséggel egy momentumos politikust küldenek a reménytelennek tűnő csatába.

Zuglóban sokan nem akarják, hogy Horváth Csaba induljon ismét

A XIII. kerületben nincs vita, ez Tóth Józsefé, négy éve 82:18 százalék arányban verte meg az egyébként kiváló képességekkel rendelkező kormánypárti Bagdy Gábort, aki Tarlós István pénzügyi főpolgármester-helyettese volt. A polgármester ugyan eredetileg szocialista, de ez már régen nem számít, már neki is inkább nyűg a pártja, mint előny számára, a plakátjaira nem is fog pártlogó felkerülni.

Zugló az egyik legérdekesebb kerület, legalábbis ebből a szempontból. Horváth Csaba polgármester az MSZP budapesti elnöke, evidens lenne, hogy csatába száll ismét, de egyrészt büntetőeljárás zajlik ellene, másfelől a városrész parlamenti képviselője, Hadházy Ákos, megtámogatva a Momentum alpolgármesterével, továbbá a képviselőivel, folyamatosan támadják őt, s Horváth rossz viszonyban van a DK-val is, így könnyen elképzelhető, hogy mégis a lilák jelölhetnek helyette.