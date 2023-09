Egyéves a Dobrev-projekt: elemzőket és politikusokat kérdeztünk az árnyékkormány eddigi teljesítményéről

Ez annak ellenére is igaz, hogy az elmúlt hetekben is gőzerővel gyártották a közleményeket, tartották a sajtótájékoztatókat, az árnyékminiszterek szerepeltek a baráti tévé- és rádióműsorokban, de mostanra mintha kissé kifáradt volna ez a kezdeményezés.

Nemsokára elkészül az árnyékkormányprogram

Dobrev Klára árnyékkormányfő ugyan igyekszik komolyan venni és vetetni magát, de inkább pártelnöki feladatokat lát el, mintsem „miniszterelnökit”. Járja az országot, lakossági fórumokat tart, találkozik a „nép egyszerű fiaival, lányaival”, ünnepelteti magát. Ennyi idő alatt az azonban kiderült, Dobrev meglehetősen eltérő kvalitású, munkabírású, stílusú embereket választott maga mellé, így finoman fogalmazva sem egyenletes a grémium teljesítménye.

Az árnyékhelyettesére, az árnyékkancellária-miniszterre, Molnár Csabára hárulnak az árnyékkormányzás nem látványos aprómunkái, a tervezés, szervezés, a csapat összefogása. Lehet, hogy ő emiatt és a brüsszeli elfoglaltságai mellett lép olyan ritkán a nyilvánosság elé, így nehéz az ő munkáját megítélni. Viszont az, hogy mit teljesített Arató Gergely, rövidesen kiderül, hiszen állítólag napokon belül meglesz az árnyékkormány árnyékprogramja, ennek a munkának a kooordinálását ugyanis rábízták.

Dávid Ferenc – érdekes módon egyedül ő használja a doktori címét, holott többen is megtehetnék – kis túlzással többet nyilatkozik, mint kollégái együttvéve.

Persze a gazdasági ügyek – ennek a területnek a felelőse – rendkívül fontosak, de a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) egykori főtitkárának mindenhez van mondanivalója, amit meg lehet számolni. Az utóbbi két-három hétben beszélt a horvát és a magyar gazdaság összehasonlításáról, az euróról, a személygépkocsik hazai forgalmazási adatairól, a kiskereskedelmi forgalomról, az inflációról, GDP-ről, s talán ő sem tudja, mi mindenről még. S unalomig, mantraszerűen ismételgeti, hogy amit a magyar kormány, a jegybank, a szaktárcák csinálnak az úgy rossz, ahogy van. Ha néha árnyaltabban fogalmazna, hitelesebb lenne.

Vadai Ágnes látott már közelről harckocsit

A csapatban szakember még Bodnár Zoltán, aki a pénzügyeket viszi. A jegybank egykori alelnöke is kíméletlen kritikával illeti a kormányt, de meggyőzőbbnek, szakszerűbbnek tűnik, mint kollégája – ez még akkor is igaz, ha a jobboldali szakértők egészen más álláspontot képviselnek, mint ő –, és előnyére írható, hogy igyekszik elkerülni a DK-s lózungokat, még ha ez nem is sikerül mindig neki.

Rajtuk kívül még Komáromi Zoltán egészségügyi árnyékminiszter számít valódi szakértőnek. A háziorvos, s immár parlamenti képviselő hosszú évek óta perlekedik az egészségügyi kormányzattal. Ezt a feladatát meglehetős nagy aktivitással és átéléssel műveli, más kérdés, hogy mire lenne képes, ha valóban neki kellene ezt az ágazatot irányítani. S bizonyosan ért még a területéhez valamennyire az önkormányzatokkal foglalkozó Szaniszló Sándor, a XVIII. kerületi polgármestere, valamint Benedek Szilveszter mezőgazdasági mérnök, megyei közgyűlési képviselő az agrárügyek, vidékfejlesztések árnyékminisztere. De előbbi tevékenysége főleg abban merül ki, hogy a kormányt amiatt ostorozza, mert szerinte megfojtja az önkormányzatokat, utóbbi viszont alig-alig szólal meg, ráadásul idén aszály is alig volt.

A többiek inkább az eddigi politikai nyomulásuk, a Gyurcsány-Dobrev házaspárhoz való hűségük miatt lehettek árnyékminiszterek.

Rónai Sándor (külügy) találkozott már diplomatákkal, lévén ő európai parlamenti képviselő, Vadai Ágnes (honvédelem) egykori államtitkárként látott már közelről harckocsit, Barkóczi Balázs (oktatás, kultúra) járt már iskolában, művelődési házban, Gy. Németh Erzsébet (szociális és nyugdíjügyek) is igénybe vett szociális ellátásokat, s egyszer ő is nyugállományba vonul, Varju László (energia, rezsiügyek) is bányászott egykoron. Bár épp Varjuról derült ki a minap, hogy nehéz megfejteni mi a valódi álláspontja egy olyan nagy horderejű ügyben, mint, hogy érdemes-e a kormánynak megvásárolnia a budapesti repülőteret vagy sem. Mustó Géza, a belügyekért felelős árnyékminiszter pedig valójában maga sem nagyon tudja, hogy került a posztra, a kőbányai alpolgármester szereplései valódi szakértelem hiányában abban merülnek ki, hogy nagy ritkán felolvas valamit, amivel ekézni tudja Pintér Sándort, de önálló gondolatai eddig nemigen voltak.