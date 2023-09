A lényeg, hogy mindig homlokegyenest mást kell mondani, mint Orbán Viktor – elemző a DK programjáról

Ez egy politikai-kommunikációs kampány felütése, sokaknak tetsző követelésekkel, konkrétumok nélkül – értékelte a DK szerdán közzétett programját Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.

A program alcíme („A szociáldemokraták ajánlata egy emberibb világra”) kapcsán elmondta: „a DK – mint az utódpárt utódpártja – elkezdte kisajátítani a szociáldemokrata jelzőt, ezzel átfestve a cégért”. Hozzátette: „ez egy parlagon heverő fogalom, az MSZP-nél már többször felmerült a névváltoztatás, de nem valósult meg. A DK ugyanakkor a felette lévő üvegplafon áttörésére keres eszközöket, miután az árnyákkormány ötlete nem jött be. A kommunizmussal szemben a szociáldemokrácia pedig a magyar emberek számára pozitív jelző, a középgenerációnak pedig nyugati jóléti államok jutnak róla eszébe” - elemezte a fogalomhasználatot a politológus.

Arra, hogy a DK láthatóan nem engedi el az Európai Egyesült Államok fogalmát, azt mondta: ez az egyik brandjük,

gyakorlatilag faék egyszerűségű üzenet.

„Ha Orbán Viktor azt mondja a kék sarokban, hogy nemzetek Európája, akkor erre Gyurcsány az ellenkezőjét mondja a vörösben. Tehát mindig 180 fokkal ellentétes álláspontot foglalnak el, a lehető legtávolabb a jelenlegi kormánytól, azt remélve, hogy aki utálja a kék sarokban lévőket, az majd őket támogatja.” – fogalmazott az elemző.

A „fizessenek a gazdagok” szlogen újbóli felemlegetése kapcsán Kiszelly elmondta: ez megint egy népszerű üzenet, amelyről egyébként Nyugaton is folyik a vita. Emlékezhetünk ugyanakkor arra, hogy amikor Gyurcsányék vagyonadót és ingatlanadót akartak bevezetni, kiderült, hogy ebből nem jön össze jelentős bevétel. „Ez is egy populista szólam, főleg úgy, hogy Gyurcsány maga is milliárdos.”

A globalista baloldal milliárdos vezetői követelnek adót maguknak”

– értékelt Kiszelly.

Arról a programpontról, hogy minden, az embereket közvetlenül érintő kérdésekről előzetes népszavazást kellene tartani, Kiszelly elmondta: „nem tudnak mit kezdeni a nemzeti konzultációval az ellenzéki oldalon, ráadásul ezt az Alaptörvény tiltja, a módosításhoz pedig kétharmados többségre van szükség. Költségvetési kérdésekről vagy éppen nemzetközi szerződésekről régóta nem lehet népszavazásokat tartani.”

Kiszelly rámutatott:

a DK most azt ígérgeti, amit 2010 előtt nem sikerült megvalósítaniuk,

de a jelenlegi, baloldali vezetésű önkormányzatoknál sem látjuk ezeket az elképzeléseket megvalósulni. Ezért hiteltelenek – szögezte le Kiszelly.

Az elemző fontosnak tartotta még elmondani, hogy továbbra is Gyurcsány Ferenc kommunikál Dobrev Klára helyett, hiába hangoztatja, hogy Dobrev-kormányra van szükség, a nagy bejelentéseket ő teszi, nála van a gyeplő.

Kiszelly ezzel együtt a DK számlájára írja, hogy a többi ellenzéki pártban még annyi innováció sincs, mint Gyurcsányéknál.

Nyitókép: Gyurcsány Ferenc/Facebook