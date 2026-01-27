Ft
világrendszerváltás Trump világrend Orbán Viktor

A Zelenszkij-csapda: Ukrajna tönkreteszi Európát – Orbán Balázs a Stratégában

2026. január 27. 19:00

A neoliberális illúziók szertefoszlottak, a zuhanás megállíthatatlan. Európa fizeti a cechet, miközben Ukrajna gazdasági fekete lyukként rántja a mélybe a kontinenst. Trump világrendje érvényesül, ahol a siker egyetlen mércéje a kőkemény nemzeti érdek. A Stratéga vendége: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Házigazda: Pócza István

2026. január 27. 19:00
null

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • Nem engedheti meg magának egyetlen ország sem, hogy brüsszeli kormányt válasszon
  • Ukrajna tönkreteheti Európát, és ha ez így megy tovább, tönkre is fogja tenni
  • Európa jelen pillanatban a világ legelszigeteltebb hatalmi központja 

 

A teljes műsor itt tekinthető meg:

 

 

uranvaros
2026. január 27. 20:49
U. a legrosszabb béke után is túl nagy marad. Tovább fog náculni az orosz "kisebbség" nélkül. Tragédia és borzalom.
yalaelnok
2026. január 27. 20:47
már megint ostobaságokat beszél Orbán Balázs Ukrajna saját magát tette tönkre örökre (évtizedekre élhetetlenné, lakhatatlanná), Európának járulékosak a veszteségei
Dermedve
2026. január 27. 20:26
Ha hazánk 10 millió után kap 23 képviselőhelyet akkor Ukrajna a 40 millió (mert elfogadják) után mennyit kap? Franciákkal, németekkel mit fognak tenni az Unióval? Ha a spanyolokat, olaszokat megnyerik szava nem lesz senkinek!
masikhozzaszolo
2026. január 27. 19:13
Nálunk úgy volt, hogy béke lett, majd az emberek eltakarítják a romokat, és elkezdenek gyárakat helyrerakni, távvezetéket javítani, munkahelyet helyrehozni, dolgozni. Ez Ukrajnában nem járható út? Nekünk ki adott pénzt, Mi fizettünk jóvátételt.
