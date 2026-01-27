A Zelenszkij-csapda: Ukrajna tönkreteszi Európát – Orbán Balázs a Stratégában

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon
Az a hajó már elment, amelyre a tiszás politikusok szerettek volna felkapaszkodni – mutatott rá az elemző.
A neoliberális illúziók szertefoszlottak, a zuhanás megállíthatatlan. Európa fizeti a cechet, miközben Ukrajna gazdasági fekete lyukként rántja a mélybe a kontinenst. Trump világrendje érvényesül, ahol a siker egyetlen mércéje a kőkemény nemzeti érdek. A Stratéga vendége: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Házigazda: Pócza István
A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:
