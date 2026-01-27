A Zelenszkij-csapda: Ukrajna tönkreteszi Európát – Orbán Balázs a Stratégában

2026. január 27. 19:00

A neoliberális illúziók szertefoszlottak, a zuhanás megállíthatatlan. Európa fizeti a cechet, miközben Ukrajna gazdasági fekete lyukként rántja a mélybe a kontinenst. Trump világrendje érvényesül, ahol a siker egyetlen mércéje a kőkemény nemzeti érdek. A Stratéga vendége: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Házigazda: Pócza István

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások: Nem engedheti meg magának egyetlen ország sem, hogy brüsszeli kormányt válasszon

Ukrajna tönkreteheti Európát, és ha ez így megy tovább, tönkre is fogja tenni

Európa jelen pillanatban a világ legelszigeteltebb hatalmi központja

A teljes műsor itt tekinthető meg:

