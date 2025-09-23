Ft
nyeremény Csepregi Éva program

Mandiner Klubest Győrben: tartalmas beszélgetések, játék és élő koncert október 16-án!

2025. szeptember 23. 11:33

Október 16-án újra megrendezésre kerül a Mandiner Klubest, ezúttal Győrben!

2025. szeptember 23. 11:33
null

A fővárosi sikerek után október 16-án Győrbe érkezik a Mandiner Klubest! A Multicsarnokban megrendezett esten a közélet, a kultúra és a szórakozás találkozik – tartalmas beszélgetések, játék és élő koncert várja az érdeklődőket.

Helyszín: Multicsarnok (9025 Győr, Radnóti Miklós utca 46.)
Időpont: 2025. október 16., csütörtök
Kapunyitás: 17:00 órától
Regisztráció: https://forms.gle/Co5m8RF6aBQQ3X7K9

A program részletesen:

17:00–18:00 – Vendégek érkezése, regisztráció
A kapunyitás után mindenki kényelmesen elfoglalhatja helyét, és felkészülhet az est tartalmas programjára.

18:00–18:30 – Köszöntő és Mandiner-kvíz értékes nyereményekkel
Az est házigazdája Szabó András Csuti, aki a Mandiner kvízjátékával indítja az estet. A jó hangulat garantált, a nyeremények pedig még inkább fokozzák az izgalmakat.

18:30–19:10 – Közéleti beszélgetés Gulyás Gergellyel
Az est központi programjaként Kacsoh Dániel beszélget a miniszterrel aktuális társadalmi és politikai kérdésekről. Egy közvetlen, mégis tartalmas diskurzus várja a közélet iránt érdeklődőket.

19:15-től – Élő koncert: Csepregi Éva
A programot a legendás énekesnő, Csepregi Éva fellépése zárja, aki garantálja a jó hangulatot és a közönség közös éneklését.

A belépés ingyenes, de regisztráció szükséges: https://forms.gle/Co5m8RF6aBQQ3X7K9
Regisztráljon még ma, és legyen részese a Mandiner Klubest győri hangulatának!

A beléptetés jogát fenntartjuk. A jelentkezés és az eseményen való részvétel az űrlap kitöltésével lehetséges, a férőhelyek száma korlátozott! Az esemény korlátozottan sajtónyilvános. Az eseményen való részvétel a sajtó számára is regisztrációhoz között. A tartalom írásos publikálása a Mandinerrel való egyeztetésre szorul, videófelvétel nem lehetséges. Kapcsolatfelvétel: [email protected]   

