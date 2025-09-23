Mandiner Klubest Győrben: tartalmas beszélgetések, játék és élő koncert október 16-án!

A fővárosi sikerek után október 16-án Győrbe érkezik a Mandiner Klubest! A Multicsarnokban megrendezett esten a közélet, a kultúra és a szórakozás találkozik – tartalmas beszélgetések, játék és élő koncert várja az érdeklődőket.

Helyszín: Multicsarnok (9025 Győr, Radnóti Miklós utca 46.)

Időpont: 2025. október 16., csütörtök

Kapunyitás: 17:00 órától

Regisztráció: https://forms.gle/Co5m8RF6aBQQ3X7K9

A program részletesen:

17:00–18:00 – Vendégek érkezése, regisztráció

A kapunyitás után mindenki kényelmesen elfoglalhatja helyét, és felkészülhet az est tartalmas programjára.

18:00–18:30 – Köszöntő és Mandiner-kvíz értékes nyereményekkel

Az est házigazdája Szabó András Csuti, aki a Mandiner kvízjátékával indítja az estet. A jó hangulat garantált, a nyeremények pedig még inkább fokozzák az izgalmakat.