Mandiner Klubest a Várkert Bazárban: közélet, koncert, nyeremények egy helyen!

A Mandiner Klubest nemcsak egy esemény, hanem találkozási pont mindazok számára, akik szeretik a közvetlen hangulatú, tartalmas beszélgetéseket és az élő zenei programokat. A helyszín különleges atmoszférája, a kvíz izgalmai, valamint a közéleti és kulturális élmények együttesen teszik felejthetetlenné az estét.

A belépés ingyenes, de regisztráció szükséges! Regisztráljon még ma: https://forms.gle/Kqun9pHMAGfDr1Un9

Tartson velünk Ön is október 2-án a Várkert Bazárban, és legyen részese a Mandiner Klubest különleges hangulatának!

A beléptetés jogát fenntartjuk. A jelentkezés és az eseményen való részvétel az űrlap kitöltésével lehetséges, a férőhelyek száma korlátozott! Az esemény korlátozottan sajtónyilvános. Az eseményen való részvétel a sajtó számára is regisztrációhoz között. A tartalom írásos publikálása a Mandinerrel való egyeztetésre szorul, videófelvétel nem lehetséges. Kapcsolatfelvétel: [email protected]