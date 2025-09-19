Ft
09. 19.
péntek
Mandiner Klubest a Várkert Bazárban: közélet, koncert, nyeremények egy helyen!

2025. szeptember 19. 09:42

Találkozzunk október 2-án, csütörtökön a Mandiner Klubesten!

2025. szeptember 19. 09:42
null

Október 2-án újra megrendezésre kerül a Mandiner Klubest, ezúttal is a főváros egyik legimpozánsabb helyszínén, a Várkert Bazárban. A különleges estére minden érdeklődőt várunk, aki szeretne időt tölteni a közélet, a kultúra és a jó hangulat társaságában.

Helyszín: Várkert Bazár (1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2–6.)
Időpont: 2025. október 2., csütörtök
Kapunyitás: 17:00 órától
Regisztráció: https://forms.gle/Kqun9pHMAGfDr1Un9

Programkínálat:

  • 17:00–18:00 – Vendégek érkezése, regisztráció
    A kapuk 17 órakor nyílnak, így mindenki kényelmesen megérkezhet a rendezvényre.
  • 18:00–18:30 – Köszöntő és Mandiner-kvíz értékes nyereményekkel
    Az estét Szabó András „Csuti” vezeti fel, aki a Mandiner kvízjátékával gondoskodik a jó hangulatról és az értékes nyereményekről.
  • 18:30–19:10 – Közéleti beszélgetés Navracsics Tiborral
    A kerekasztal-beszélgetés során Kacsoh Dániel kérdezi a minisztert aktuális társadalmi és politikai témákról.
  • 19:15-től – Élő koncert: V-Tech
    Az estét a népszerű V-Tech zenekar koncertje koronázza meg, garantálva a felhőtlen szórakozást.

Miért érdemes eljönni?

A Mandiner Klubest nemcsak egy esemény, hanem találkozási pont mindazok számára, akik szeretik a közvetlen hangulatú, tartalmas beszélgetéseket és az élő zenei programokat. A helyszín különleges atmoszférája, a kvíz izgalmai, valamint a közéleti és kulturális élmények együttesen teszik felejthetetlenné az estét.

A belépés ingyenes, de regisztráció szükséges! Regisztráljon még ma: https://forms.gle/Kqun9pHMAGfDr1Un9

Tartson velünk Ön is október 2-án a Várkert Bazárban, és legyen részese a Mandiner Klubest különleges hangulatának! 

A beléptetés jogát fenntartjuk. A jelentkezés és az eseményen való részvétel az űrlap kitöltésével lehetséges, a férőhelyek száma korlátozott! Az esemény korlátozottan sajtónyilvános. Az eseményen való részvétel a sajtó számára is regisztrációhoz között. A tartalom írásos publikálása a Mandinerrel való egyeztetésre szorul, videófelvétel nem lehetséges. Kapcsolatfelvétel: [email protected]   

