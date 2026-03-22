„Mocskos Fidesz, mocskos Fidesz” – dörmögte félálomban a kisebbik fiam, miután hazatért a Pamkutya nevű valami ki tudja, hányadik koncertjéről

Természetesen mindenki akkor és ott üvölti, hogy mocskos Fidesz, amikor és ahol akarja. Felőlem üvöltheti. De a gyűlöletes Nemzeti Együttműködés Rendszerének tizenegyedik évében átadott sportcsarnokban, minimum tizenkétezres jegyárat kifizetve ezt üvölteni, ebben azért van valami abszurd. Olyan ez, mintha bemennék egy Mekibe, rendelnék valami menüt, kifizetném, jóízűen befalnám, majd elkezdenék üvöltözni valamelyik eladóval, hogy rohadjon meg, és hogy kibírhatatlan ez a hely. De az a minapi élményem is eszembe jutott, amikor egy erdei sétám során, már a királyréti buszmegálló felé baktatva ütötte meg a fülem a mocskosfidesz. Egy ránézésre középiskolás osztály tartózkodott a buszmegállóban, és legalább a felük skandálta a népszerű rigmust, miközben a két darab kísérő tanáruk egykedvűen álldogált a közelükben, és jól láthatóan nem volt ellenükre, amit hallottak.

A buszon aztán még hallottam, hogy néhányan közülük éles kritikai megjegyzésekkel illették az oktatás színvonalát.

Ahogy visszaemlékszem egyre távolabbi középiskolás éveimre, nem rémlik, hogy valaha is elhagyta volna a számat az a szó, hogy oktatás. De mástól se nagyon hallottam soha. Eszünkbe se jutott azon elmélkedni, hogy aktuálisan vajon milyen az oktatás színvonala. Az iskola jobbára unalmas, ez közmegegyezés tárgyát képezte, és nagyjából ennyi. De az, hogy nekünk ennél nívósabb vagy bármilyenebb oktatás járna, soha meg nem fordult a fejünkben, ez teljes mértékben elképzelhetetlen volt. Azért volt elképzelhetetlen, mert nem ezzel voltunk elfoglalva, nem ez érdekelt minket, hanem az élet a maga rejtélyes mivoltában. Ki nem szarja le, hogy milyen az oktatás.

Azt is mindenki tudta, hogy például a váci kórháznak rossz a híre (gyerekkorom óta hallgattam az ezzel kapcsolatos rémtörténeteket), de arra szintúgy nem emlékszem, hogy kamaszkoromban a barátaim közül bárki is emlegette volna a váci kórházat olyan kontextusban, hogy ott sürgős változtatásokat kéne eszközölni.

Ahogy olyasmi sem fordult elő, hogy a vasút korszerűsítése napi téma lett volna. Majdnem mindenki vonattal járt, ingázott, a MÁV szolgáltatásainak minőségét senkinek sem kellett bemutatni. A vasúti közlekedés olyan, amilyen, tudjuk, ismerjük, kit érdekel. Azt, hogy éppen ki kormányoz, természetesen tudtuk (Antall-kormány), de ez szintén nem volt téma. A futball volt a téma, a Doors volt a téma, a Kispál és a Borz volt a téma, Hemingway és Arthur Rimbaud volt a téma, a szerelem volt a téma. Amiről itt fentebb beszámoltam, az egy kamaszgyerek benyomáshalmaza az 1990-es évek elejéről. Egy érettségi előtt álló valamikori diáké.