Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
state department panyi szabolcs külügyminisztérium

A Panyi Szabolcs-ügy margójára: ehhez igen vastag bőr kell

2026. március 23. 19:31

Ez már rég nem az, ami a sajtó küldetése lenne. Ez belépés a politikai ringbe, politikai aktorként az egyik jelölt mellett, külföldről importált, ólmozott kesztyűben.

Veczán Zoltán
„Ez a különbség Orbán fizetett propagandistái és a valódi újságírók között” – írta nemrég egy hosszas Facebook-posztja bevezetőjében Panyi Szabolcs, majd listázta ezeket a szembeszökő különbségeket mint „magától értetődő dolgokat”.

A poszt – jelen sorok írása közben – éppen huszonnégy órája díszeleg a Meta-párnázott nyilvánosságban, és nem mondható el róla, hogy szépen öregedett volna, hiszen azóta nagyon izgalmas hangfelvétel helyezte új megvilágításba

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek

Panyi sok részletében egyébként sem titkolt tevékenységét, titkosszolgálatokkal, befolyásos politikus barátokkal, várva várt pallosjoggal egy tiszás külügyminisztériumban – és ezt az egész pakkot ő valamiért elnevezte független újságírásnak.

De lássuk Panyi terminológiáját: mi teszi a propagandistát?

„A propagandista mindig pontosan tudja, hogy nem az igazat mondja. Sokszor azzal is tisztában van, hogy amit mond, egyenesen szemenszedett hazugság. De ez a feladata, munkája, ez az elvárás vele szemben: hogy a hazugságot terjessze” – írta, miközben évek óta számos, utóbb bizonyíthatatlan ügyet kapott fel, rá hivatkozva hurcoltak körbe a „független” sajtóban; ilyen volt képzelt riportja a kormány-átalakításról, a soroksári kínai vegyianyag-elosztóról, de igazi szenvedélye az orosz befolyásolási kísérlet belemagyarázása a lehető legtöbb, kormányhoz köthető eseménybe, 

olyan extrapolációval, amivel, ha nem vigyáz az ember, az időjárás-jelentésből jelentés, a titkárból államtitkár, az információból dezinformáció lesz. 

Kész szerencse, hogy Panyi nem propagandista. Ugyanis „a propagandista nem egyszerűen közel van a hatalomhoz – része a hatalomnak. A hatalom szócsöve. A hatalomtól kap fizetést, velük dolgozik, utazik, gyakran közeli személyes kapcsolatban áll velük. Olyan belső információkhoz fér hozzá, amelyekről egy valódi újságíró ma Magyarországon sokszor nem is álmodhat.” – írta a VSquare és Direkt36 tényfeltárója, ami 

tökéletesen illeszkedne saját életpályájához, 

hiszen ő volt az, akit az amerikai Külügyminisztérium (State Department) CIA-képzésnek is gúnyolt vezetőképzőjét végezte el Amerikában az Open Society Foundations által pénzelt Poynter Institute kiírásában. És ő az is, akit a hasonló finanszírozási hátterű, párizsi székhelyű NGO, a Riporterek Határok Nélkül (Reporters sans frontières) támogat. Aztán majdnem fél évig képezték a szintén OSF-pénzelte Transparency International Magyarország mentorprogramjában. Díjak, támogatás, remek kapcsolatok, van itt minden.

 Mondhatnánk: ilyen függetlenség mellett nincs szükség függőségre. Talán idővel kiderül az is, hogy melyik amerikai plasztikai sebészeten végeztek rajta arcbőrvastagítást, mert egészen biztos, hogy át kellett valamikor esnie egy ilyenen.

Panyi azt is kimondja: a propagandistákkal ellentétben a hozzá hasonló valódi újságírókkal szemben a hatalom kifejezetten ellenséges. „Az újságírók írásban feltett kérdései a legtöbb esetben válasz nélkül maradnak. Sajtótájékoztatókra csak korlátozottan lehet bejutni, azokat pedig gyakran direkt a lojális propagandistákkal töltik fel, hogy alig maradjon idő érdemi újságírói kérdésekre. 

Közben a propagandisták és a hatalom képviselői személyükben is támadják az újságírókat, próbálják hitelteleníteni őket”

 – írta Panyi, miután nem elég, hogy a szisztémaváltó körök által kiszemelt ellenzéki fővezér és sleppje a nyílt színen fenyegeti a vele nem egy húron pendülő újságírókat, és egyetlen tiszás jelölt sem hajlandó egy e-mailcímen kívül mást kinyögni az irántuk érdeklődő sajtónak.

Személyes jó barátja és volt munkatársa, Orbán Anita még a baráti Telexet is elhajtotta, miután egy nála hatalmasabb elme fejcsóválással jelezte, hogy a roppant szuverén és önálló politikusjelölt nem nyilatkozhat. 

Panyi szerint „érdemes tudatosítani (…), hogy bárhogyan dönt az ország április 12-én, a valódi újságírók számára valójában semmi nem változik. Április 12-e előtt és után is ugyanúgy végzik majd a munkájukat: megpróbálják legjobb tudásunk szerint feltárni és megírni az igazságot” – írja, hozzátéve: „április 12. és a parlamenti választási kampány így számunkra csupán egy téma (…) de annak a kimenetele nem fogja alapjaiban befolyásolni a munkánkat”. 

Mindezt azután, hogy a felvételen – amely kapcsán elismerte, hogy ő hallható rajta – azt mondta, kormányváltás esetén hozzáférhet majd bizonyos aktákhoz, iratokhoz is: „azt tudom mondani, nyilván itt is túlterjeszkedem azon, amit újságíróként megtehetnék, de ha váltás van, akkor én ezeket meg tudom tudni neked. (...) Megmondom az Anitának, hogy nézzen bele, hogy mi volt ez. De ő már eleve mondta nekem, hogy majd megoldjuk...”. Panyi arra is céloz, Orbán Anitával olyan jó a viszonya, hogy egy esetleges kormányváltás után konkrét javaslatokat tehet arra nézve, hogy a Tisza politikusa kiket tartson meg, kiket rúgjon ki, ha külügyminiszter lesz.

Nos, én az empátiára való igyekezettel figyeltem mindig azokat a kollégákat, akik úgymond „független újságírást” csináltak, mármint a saját terminológiáik szerint, és hasonóképpen tettek különbséget maguk, és mindenki más között.

De mi is ez a függetlenség? A kormánytól való függetlenség, vágták rá eleinte – s akkor az éppen ellenzékben levő pártok kezében levő orgánumok dolgozói? Hát jó, akkor a pártoktól, váltottak bizonytalanabbul (majd a posztkommunista ellenzéki pártstruktúra összeomlása után magabiztosabban). Valóban, hiszen potens ellenzék nélkül egy szinttel feljebb léptek: nem a cserekompatibilis klónpártok, hanem a finanszírozók közvetlen befolyása alá. Lásd az amerikai demokrata időkben a State Department által százmillió forinttal kistafírozott Telex példáját –

tény, a magyar államtól független lett, csak éppen az amerikaitól vált függővé.

De az más”, szólt ilyenkor dacosan az utolsó utáni érv, majd jött a mikroadományos mese, amiről ugyancsak lehullt a lepel, például a German Marshall Fund és Róna Dániel szerepvállalása révén. Együttműködések a német köztévével, a magyar kormánnyal szemben kritikus NGO-kkal, kézfogások az eltérített Európai Bizottság ezer csápjával, csurranó-cseppenő-guruló harmincezüstök, és cserébe minden egyes választás előtt feladott „icipici szuverenitások” az éppen esélyesnek kikiáltott jelölt mellett.

Igen, egészen pontosan a fenti, Panyi által ismertetett módon.

Ismerek több újságírót azok közül, akik magukat szintén az úgymond független táborba sorolják. Sokuknak nem kételkedem az őszinte hitében annak kapcsán, hogy ők valóban objektívek; vannak köztük egyébként roppant tehetséges emberek, akik szakmai szempontból is komoly teljesítményt tettek le az asztalra. Sokuk csak normálisan akar dolgozni azokon a témákon, amik őt érdeklik, mások tényleg a korrupt ügyek feltárásának megszállottjai – tizenhat éve nem volt szerencséjük kipróbálni, mi lesz a nagy tényfeltáró műhelyeik sorsa egy esetleges kormányváltás esetén, pedig

elég lenne megnézniük, hogy most mekkora hisztériát vág le kiszemelt messiásuk napról napra, ha nem pont arról és úgy adnak hírt, ahogy szerinte kellene.

Panyi azt is írta, hogy azok, akik az ő terminológiája szerint propagandisták, a kampány során azért küzdenek elszántan, mert „a megélhetésük is attól függ, hogy fennmarad-e az a hatalom, amely finanszírozza őket. Ha elzáródik a propagandára költött pénzcsap, és nem érkeznek többé tíz- és százmilliárdok a szerkesztőségeknek, vagy épp intézeteknek és szellemi műhelyeknek álcázott propagandagyárakba” – szinte kiérezni a keserűséget a USAID vonatkozó projektjeinek beszántása miatt, ugyanakkor szembeszökő, hogy milyen magabiztos a jövő tekintetében, s ebben igaza is van. 

USAID-milliárdok: így finanszírozza Washington és Brüsszel a balliberális médiát

Magyarország évek óta figyelmezteti a közvéleményt: külföldi érdekcsoportok egyes médiumokat és civil szervezeteket politikai eszközként használnak a társadalom befolyásolására.

Hiszen a „független sajtó” továbbra is él és virul – ha nem az amerikai, akkor a német, ha nem a német, akkor majd a lengyel adófizetők pénzén, ha azon se, majd jön máshonnan, NGO-kon, szépen szabott uniós pályázatokon keresztül, esetleg a velük érdek- s így értékközösségben lévő multik valamelyikétől. Az ő egzisztenciájukban tényleg soha nem lesz változás, mert olyan erőket szolgálnak, amelyek zöme demokratikus választásokon leválthatatlan. 

Erre kellene büszkének lenni?

Ez már rég nem az, ami a sajtó küldetése lenne, akármiként is fogalmazza meg azt. Ez belépés a politikai ringbe, politikai aktorként az egyik jelölt mellett, külföldön ólmoztatott kesztyűben. Csak az a fránya fémdetektor ne lenne.

(Nyitókép: YouTube-képernyőfotó)

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Összesen 54 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Emzeperix
2026. március 23. 21:32 Szerkesztve
Panyi Szabolcsot az USA-ban már Guantanamoban hallgatnák ki 0-24 ha ott csinalta volna ezt. Tőlünk nyugatabbra egy szépen fűtőtt szépen berendezett cellában várná a targyalását, ahol a 20 év es a tenyleges eletfogytiglanon menne a vita. Tőlünk keletebbre meg kiesett volna az ablakon a 6.-ról. Egeszen elképesztő, h itt meg semmi sem történik.
tapir32
2026. március 23. 21:21
Ukrán lejárató kampány folyik Szijjártó ellen. Hajrá Szijjártó!
tapir32
2026. március 23. 21:20
Magyar Péter és Panyi Szabolcs elárulta a magyar érdekeket. Magyar Péter esetében ez már nem az első eset! Hazaárulók.
tapir32
2026. március 23. 21:14
Beteges, amikor a béke és a tűzszünet melletti kiállást Putyin melletti kiállással azonosítja valaki. Beteges, amikor a háború melletti kiállás értékké válik és a háború áldozatai nem számítanak. Minden ember erkölcsi kötelessége kiállni a béke mellett és elítélni a háborút folytatni akarókat!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!