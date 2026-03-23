A Panyi Szabolcs-ügy margójára: ehhez igen vastag bőr kell

Panyi szerint „érdemes tudatosítani (…), hogy bárhogyan dönt az ország április 12-én, a valódi újságírók számára valójában semmi nem változik. Április 12-e előtt és után is ugyanúgy végzik majd a munkájukat: megpróbálják legjobb tudásunk szerint feltárni és megírni az igazságot” – írja, hozzátéve: „április 12. és a parlamenti választási kampány így számunkra csupán egy téma (…) de annak a kimenetele nem fogja alapjaiban befolyásolni a munkánkat”.

Mindezt azután, hogy a felvételen – amely kapcsán elismerte, hogy ő hallható rajta – azt mondta, kormányváltás esetén hozzáférhet majd bizonyos aktákhoz, iratokhoz is: „azt tudom mondani, nyilván itt is túlterjeszkedem azon, amit újságíróként megtehetnék, de ha váltás van, akkor én ezeket meg tudom tudni neked. (...) Megmondom az Anitának, hogy nézzen bele, hogy mi volt ez. De ő már eleve mondta nekem, hogy majd megoldjuk...”. Panyi arra is céloz, Orbán Anitával olyan jó a viszonya, hogy egy esetleges kormányváltás után konkrét javaslatokat tehet arra nézve, hogy a Tisza politikusa kiket tartson meg, kiket rúgjon ki, ha külügyminiszter lesz.

Nos, én az empátiára való igyekezettel figyeltem mindig azokat a kollégákat, akik úgymond „független újságírást” csináltak, mármint a saját terminológiáik szerint, és hasonóképpen tettek különbséget maguk, és mindenki más között.

De mi is ez a függetlenség? A kormánytól való függetlenség, vágták rá eleinte – s akkor az éppen ellenzékben levő pártok kezében levő orgánumok dolgozói? Hát jó, akkor a pártoktól, váltottak bizonytalanabbul (majd a posztkommunista ellenzéki pártstruktúra összeomlása után magabiztosabban). Valóban, hiszen potens ellenzék nélkül egy szinttel feljebb léptek: nem a cserekompatibilis klónpártok, hanem a finanszírozók közvetlen befolyása alá. Lásd az amerikai demokrata időkben a State Department által százmillió forinttal kistafírozott Telex példáját –