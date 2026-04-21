madarak viselkedés madarak cigaretta

Hihetetlen kreativitás: súlyos következményei lehetnek a városi madarak találékonyságának

2026. április 21. 12:13

Egyre több európai városban figyelhető meg, hogy a városi madarak viselkedése látványosan átalakulóban van. A madarak a cigicsikkekkel nem csak együtt élnek, hanem tudatosan használják is őket, ami meglehetősen aggályos kérdéseket vet fel.

Juhász Tamás

Meghökkentő jelenség ütötte fel a fejét a nagyvárosokban, amely rendkívül elkeserítő képet fest a jelenkori viszonyokról: teljesen természetes kapcsolatot alakítottak ki a madarak a cigicsikkekkel. A városi madarak viselkedése az utóbbi években egyre több furcsa példával szolgál, hogy az urbanizáció milyen gyors alkalmazkodásra készteti az élővilágot, a kék cinege és más városi madarak ugyanis rendszeresen gyűjtenek cigarettacsikk-maradványt, majd ezeket beépítik a madárfészkeik szerkezetébe. A madarak hulladékhasználata ebben az esetben már nem véletlen, hanem célzott döntés.

A madarak a cigicsikkekkel való viszonya jól mutatja, hogy az alkalmazkodás milyen gyors és kreatív lehet.
Fotó: Pixabay

Madarak a cigicsikkekkel: védelem a paraziták ellen vagy veszélyes méreg?

A kutatások szerint a nikotin rovarriasztó hatása minden bizonnyal kulcsszerepet játszik ebben a viselkedésben, a madárfészekben a csikk jelenléte csökkenti ugyanis

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron
  • a paraziták és
  • a madárparaziták

számát, így a fiókák védettebb környezetben fejlődhetnek. A paraziták elleni védekezést a madarak tehát egyfajta kémiai megoldással oldják meg, amelyet a városi környezetből „szereznek be”. A madarak alkalmazkodása ebben az esetben rendkívül hatékony, ugyanakkor új kockázatokat is felvet, a nikotin hatása a fiókákra ugyanis korántsem egyértelműen pozitív. Bár a csikkek csökkenthetik a paraziták jelenlétét, a nikotin közvetlen hatása a fejlődő szervezetre igenis aggályos.

Egyes kutatások szerint a madarak élete során ez az anyag hosszabb távon káros lehet, és nem zárható ki, hogy bizonyos viselkedési minták a nikotinfüggőség irányába tolódnak el.

A nikotin hatása a madarakra így egyszerre jelent előnyt, ugyanakkor potenciális veszélyt is.

A városi élet sajátosságai egyre inkább formálják a városi élővilág működését: a városi környezet nemcsak háttérként funkcionál, aktív tényezővé válik a madarak életében. A madárfészek építése során felhasznált anyagok köre jelentősen átalakult: a természetes elemek mellett megjelentek a mesterséges anyagok, köztük a cigarettacsikkek is. A városi állatok, így a madarak is, folyamatosan reagálnak ezekre a változásokra.

Ezt is ajánljuk a témában

Munkába álltak a madarak

A madarak cigicsikkekkel való viszonyát jól mutatja, hogy az alkalmazkodás lehet gyors és kreatív is, ez a jelenség mégis túlmutat önmagán: a madarak környezeti hatások által formált viselkedése egyben tükröt tart az emberi jelenlét elé is. A városi madarak viselkedése egyre inkább azt a világot tükrözi, amelyben élnek – egy olyan környezetet, ahol a hulladék már nemcsak probléma, hanem erőforrás is lehet. Egy svéd cég például varjakat alkalmaz a köztereken a csikkek felszedegetésére, a feladat elvégzését pedig eleséggel jutalmazza. A cikk végén található videó remekül szemlélteti, hogyan zajlik a konkrét művelet.

A kérdés az, hogy ez az egyensúly meddig tartható fenn, hiszen a madarak csikkekhez való alkalmazkodása rövid távon előnyt jelenthet, de hosszabb távon kiszámíthatatlan következményekkel járhat.

A jelenség így nemcsak tudományos érdekesség, hanem figyelmeztetés is: a városi élet hatása a természetre sokkal mélyebb, mint elsőre gondolnánk.

Végül érdemes kimondani: amit ma furcsa alkalmazkodásként figyelünk meg, az holnap könnyen új normává válhat. A madarak a cigarettából származó hulladékkal nem csak túlélni próbálnak a városi környezetben, hanem egyúttal igazodnak annak szabályaihoz – még akkor is, ha ezek a szabályok az ember által hátrahagyott csikkekből épülnek. A kérdés így már nem csak a madarakról szól, hanem rólunk is: milyen világot hagyunk magunk után, és ahhoz ki hogyan kénytelen alkalmazkodni.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Pixabay

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
akitiosz
2026. április 21. 13:13
Karakterszámra fizetik a "szerzőt", aki lusta dolgozni, ezért gyorsan legyártatta ezt az írást mesterséges intelligenciával. A hatékonyság mindenekfelett.
akitiosz
2026. április 21. 13:06
Az élet él és élni akar. A városi galambok nem emberi környezethez szokott vadon élő állatok, hanem elvadult háziállatok. A galamb házi állat volt. De az embernek már nincsen rá szüksége többet, ezért szélnek eresztette. Abból meg törvényszerűen az lett, ami van.
csapláros
2026. április 21. 13:01
Baromi fárasztó egy ilyen bő lére eresztett "kis szines" elolvasása, amit 3 mondatban is le lhetett volna írni. Jól átbaszták vele az olvasót, anélkül, hogy bármi érdemlegeset tudott volna meg, azon túl, hogy hova-tovább a madarak is láncdohányosok lesznek.
21ezerft
2026. április 21. 12:57
A varjak már kukázni is megtanultak, simán megemelik a fedőt is, hogy kinyissák.
