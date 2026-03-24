Ugye ön is gyönyörködött már a magasban szárnyaló madarak látványában? (X)

A Madárkórház Alapítvány Magyarország egyik legismertebb és legnagyobb hatású természetvédelmi kezdeményezése, amely immár évtizedek óta elkötelezetten dolgozik a sérült és beteg vadon élő madarak gyógyításáért, rehabilitációjáért és visszavadításáért. Az alapítvány tevékenysége túlmutat az állatmentésen: munkájuk a szemléletformálásban, az oktatásban és a természetvédelem népszerűsítésében is kiemelkedő szerepet játszik.
Az alapítvány 1999-óta végzi közhasznú, természetvédelmi tevékenységét, melynek célja első sorban védett madarak állatorvosi gyógykezelése, állatkórházi ellátása, gyógyulásuk után a szabad természetbe való visszahelyezése.
Legfontosabb küldetésük, hogy esélyt adjon azoknak az állatoknak, amelyek emberi tevékenység következtében sérülnek meg. Elektromos vezetékek, közúti balesetek, mérgezések vagy illegális vadászat – ezek mind olyan tényezők, amelyek komoly veszélyt jelentenek a madárvilágra. A Madárkórház szakemberei és önkéntesei nap mint nap azon dolgoznak, hogy ezeknek az állatoknak új esélyt adjanak.
A gyógyítás folyamata rendkívül összetett és nagy szakértelmet igényel. Az alapítvány modern állatorvosi eszközökkel és tapasztalt szakemberekkel biztosítja a megfelelő ellátást. A műtétek, rehabilitációs kezelések és a hosszú távú gondozás mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a madarak visszanyerjék természetes életképességüket. A cél minden esetben az, hogy az állatok visszatérhessenek a természetbe, és ott folytathassák életüket.
Az ország minden részéből érkeznek sérült, beteg, védett-fokozottan védett madarak, egyéb vadállatok. Évente már több mint 4500 egyedet fogad a kórház, melyek túlnyomórészt sebészeti/állatorvosi ellátása, utókezelése és teljes gyógyulása után, mintegy 40%-ban visszavadításra kerül, majd pedig visszaengedik a természetbe.
A Madárkórház azonban nem csupán gyógyító intézmény, hanem fontos edukációs központ is. Az alapítvány rendszeresen szervez látogatásokat, bemutatókat és ismeretterjesztő programokat, amelyek során a nagyközönség közelebbről is megismerheti a madarak világát és a természetvédelem jelentőségét. Ezek az élmények különösen fontosak a fiatalabb generáció számára, hiszen a környezettudatos szemlélet kialakítása már gyermekkorban elkezdődik.
Az alapítvány által 2002 nyara óta működtetett Madármentő Kiállítás Hortobágy egyik érdekes turisztikai látványossága. Létrehozásával a Madárkórház tevékenységét megismerni akaró, állatbarát és természetkedvelő érdeklődők, óvodai-iskolai csoportok, szakemberek igényeit igyekszik kielégíteni.
A látványkórházuban egyirányból átlátható, hangszigetelt üvegablakokon át a látogatók betekinthetnek a lábadozó madarakhoz és a műtőbe is, végig nézhetik a gyógyulás folyamatát. Az alapítvány meggyőződése, hogy a látogató szembesülve a sokszor jóvátehetetlen vagy csak nagyon nagy erőfeszítések árán gyógyítható, emberi felelőtlenség miatt történt károkozás következményeivel, megváltoztatja a szemléletét, és igyekszik másokra is hatni. A természetvédelmi mozgalmakhoz hasonlóan, próbálja az intézmény kicsit természetszeretőbbé tenni az embereket. Fontos számukra a környezettudatos nevelés, hogy a gyermekek szeressék a természetet, és vele együtt ismerjék meg és védjék a madarakat.
A Madárkórház Alapítvány tevékenysége nemcsak a madarak, hanem az egész ökoszisztéma szempontjából kulcsfontosságú. A madarak jelenléte és egészsége ugyanis szoros összefüggésben áll a környezet állapotával. Az ő megóvásuk valójában a saját jövőnk védelmét is jelenti.
Ha önnek is fontos természeti értékeink védelme segítsen Ön is! Ajánlja fel adója 1 %- át, hogy együtt visszaadhassuk a természetnek, ami a természeté.
Látogasson el a Hortobágyi Madárparkba!
Cím: 4071 Hortobágy, Petőfi tér 6
Telefon: +36305356484
Adószám: 18557899-1-09
Fotó: Dr. Déri János