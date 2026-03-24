Ugye ön is gyönyörködött már a magasban szárnyaló madarak látványában? (X)

A Madárkórház azonban nem csupán gyógyító intézmény, hanem fontos edukációs központ is. Az alapítvány rendszeresen szervez látogatásokat, bemutatókat és ismeretterjesztő programokat, amelyek során a nagyközönség közelebbről is megismerheti a madarak világát és a természetvédelem jelentőségét. Ezek az élmények különösen fontosak a fiatalabb generáció számára, hiszen a környezettudatos szemlélet kialakítása már gyermekkorban elkezdődik.

Az alapítvány által 2002 nyara óta működtetett Madármentő Kiállítás Hortobágy egyik érdekes turisztikai látványossága. Létrehozásával a Madárkórház tevékenységét megismerni akaró, állatbarát és természetkedvelő érdeklődők, óvodai-iskolai csoportok, szakemberek igényeit igyekszik kielégíteni.

A látványkórházuban egyirányból átlátható, hangszigetelt üvegablakokon át a látogatók betekinthetnek a lábadozó madarakhoz és a műtőbe is, végig nézhetik a gyógyulás folyamatát. Az alapítvány meggyőződése, hogy a látogató szembesülve a sokszor jóvátehetetlen vagy csak nagyon nagy erőfeszítések árán gyógyítható, emberi felelőtlenség miatt történt károkozás következményeivel, megváltoztatja a szemléletét, és igyekszik másokra is hatni. A természetvédelmi mozgalmakhoz hasonlóan, próbálja az intézmény kicsit természetszeretőbbé tenni az embereket. Fontos számukra a környezettudatos nevelés, hogy a gyermekek szeressék a természetet, és vele együtt ismerjék meg és védjék a madarakat.

A Madárkórház Alapítvány tevékenysége nemcsak a madarak, hanem az egész ökoszisztéma szempontjából kulcsfontosságú. A madarak jelenléte és egészsége ugyanis szoros összefüggésben áll a környezet állapotával. Az ő megóvásuk valójában a saját jövőnk védelmét is jelenti.

